Nofence vil ha jobbsøkjarar

Gjemnes-bedrifta Nofence opplever stor pågang av jobbsøkjarar, etter at dei no har fått klarsignal og kan starte produksjonen for fullt av geiteklaven Nofence. I løpet av neste år treng Nofence 10 - 12 nye medarbeidarer berre på Batnfjordsøra. Ein stor internasjonal marknad opnar seg for GPS-halsklaven og dagleg leiar i Nofence, Erik Harstad, seier dei no må bygge opp bedrifta.