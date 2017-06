Geitebønder har tro på elektriske geiteklaver

– Jeg tror ikke jeg hadde orket å holde på med geiter uten, sier geit- og sauebonde Anne Aamodt.

Sau- og geitebonde Anne Aamodt ventet et helt år på at geitene hennes kunne fungere som testobjekter for geiteklavene. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

På gården i Gjemnes har de 72 geitene 5000 mål å boltre seg i. De er testobjekter av det Aamodt beskriver som fremtidens klaver – et usynlig gjerde som gir geitene beskjed om de har gått for langt.

– Vi ventet desperat i ett år og det var herlig når det kom. Nå finner vi ut hvilke geiter som «pusher» grensene. De får flere lydsignal enn de andre og de lærte seg fort det med strømstøt, forteller Aamodt.

Får på plass dokumentasjon etter årets beitesesong

Klavene kommer fra gründerbedriften «Nofence» i Gjemnes. De er utviklet slik at om geitene har vandret for langt vil den gi fra seg en lyd. Snur ikke geitene vil klaven gi fra seg et lite strømstøt, som er svakere enn det dyrene får fra et strømgjerde.

Prosjektet har vært i utvikling i flere år, men det har ikke hatt Mattilsynet på sin side.

I fjor meldte Mattilsynet at «Nofence» ikke var tilstrekkelig utprøvd og dokumentert i forhold til dyrevelferdsloven. Bruken av de elektriske klavene ble dermed forbudt i en periode, men det generelle forbudet gjelder ikke nå..

Siden da har bedriften utviklet klavene og nå er de snart i mål med å få all dokumentasjon på plass.

– Vi er overbevist om at det er til det beste for dyrene. Vi trenger denne beitesesongen for å skaffe et datagrunnlag som er egnet til å si hvordan dyrevelferden blir påvirket, forteller Magnus Gabrielsen fra «Nofence»

Forstår ikke kritikken

Inne på Halsgården på Batnfjordsøra monterer de få personene i «Nofence» nye og videreutviklet geiteklaver.

– Vi har forbedret de slik at de er enklere å montere og er mer behagelig for dyret. Året vi har hatt, og det året vi er inne i, har gitt oss mange erfaringer som gjør at vi er stand til å utvikle et produkt som er godt nok for kommersielt salg, forteller daglig leder og gründer Oscar Hovde Berntsen.

Mer enn 50 bønder landet over har klavene i bruk for å hjelpe bedriften med dokumentasjonen Mattilsynet krever.

Geitebonden Aamodt forteller at for henne har klavene vært en lettelse å ha denne sesongen, men hun stiller seg også uforstående til kritikken fra Mattilsynet.

– Jeg synes det er bare sprøtt. Jeg ser ikke noe annet enn at det er positivt for geitene. De får mye større område.

– Å sette opp gjerde på mitt område er nesten helt håpløst. Da hadde det blitt et mindre område, større dyrepress og parasittproblem. Nå kan de gå der de vil omtrent. For meg har det vært helt perfekt, forteller Aamodt.