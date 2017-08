Bedrifta Stranda prolog i Kristiansund er ei bedrift i vekst. Dei leverer høgteknologi til oppdrettsnæringa og fiskeriflåten, og gir arbeid til to nye tilsette i snitt – kvar månad.

Torsdag kveld frå 19.30-20.00 sender NRK Møre og Romsdal direkte frå Stranda prolog, der politikarane som deltek i debatten må svare for kva dei har tenkt å gjere for å legge til rette for eit solid næringsliv og trygge arbeidsplassar i distriktet.

Politikarane som deltek i debatten er: Steinar Reiten (KrF), Else-May Botten (Ap), Helge Orten (H), Pål Farstad (V), Jan Steinar Engeli Johansen (Frp) og Yvonne Wold (SV).