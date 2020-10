Ledelsen i Kristiansund BK og Flamur Kastrati møttes mandag formiddag for å diskutere hva som skulle skje videre, etter at sistnevnte kalte Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo «jævla soper» under søndagens kamp.

Norges Fotballforbund (NFF) tok også opp saken ved 12-tiden mandag. Ledelsen i KBK vil vente på konklusjonen fra dem, før de bestemmer seg for hva de vil gjøre videre.

– Så lenge saken er til behandling hos NFF og i klubben, vil ikke Flamur Kastrati delta på trening eller i kamp, skriver klubben i en pressemelding.

– I dette arbeidet vil vi innhente spillerens versjon, samt få mer detaljert informasjon fra trener- og støtteapparatet som var til stede på Intility Arena søndag kveld, skriver KBK.

Daglig leder i KBK, Kjetil Thorsen, sier til NRK etter møtet at det er en sørgelig sak for klubben.

Hvilken straff får Kastrati? Ekspandér faktaboks Uttalelser som vurderes som rasistiske eller diskriminerende, skal gi karantene i 3-6 kamper. Ifølge NFFs regler blir det vurdert som en grov forseelse hvis du: ... sparker eller slår en annen spiller, enten i kamp om ballen eller at ballen er ute av spill.

... sparker eller slår etter dommer.

... kommer med uttalelser som anses som rasistiske eller diskrimnerende.

... spytter på andre spillerer eller aktører.

... er voldelig.

Kilde: NFF

PÅ VEG TIL MØTE: Daglig leder i KBK, Kjetil Thorsen, åpnet døren for sportslig leder i KBK Kenneth Leren mandag formiddag. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Trodde det betydde idiot

I første omgang av kampen mellom Vålerenga og Kristiansund kom fotballspilleren med kommentaren «jævla soper» til VIF-trener Fagermo.

I pausen stile Eurosport spørsmål til Kastrati om han sa «jævla soper».

– Ja, jeg sa jævla soper til han. Så må du passe på så du ikke provoserer meg, sa Kastrati.

– Synes du det er greit å si?

– Du hørte hva jeg sa, så du trenger ikke ta det opp igjen, sa Kristiansund-spilleren til Eurosport og gikk inn i garderoben.

Etter kampen sa Kastrati til VG at han ikke visste hva soper betydde.

– Sannsynligvis kommer hele Norge til å tro at det her er den dårligste unnskyldningen en fotballspiller noensinne har kommet med, men sannheten er at jeg ikke visste hva «soper» betydde. Jeg har dessverre hørt det altfor mange ganger og jeg trodde det betydde noe sånn som «idiot», sa Kastrati til avisen.

KALTE VIF-TRENER SOPER: Flamur Kastrati snakker med trener Dag-Eilev Fagermo, som han kalte jævla soper, under eliteseriekampen i fotball mellom Vålerenga og Kristiansund på Intility Arena søndag. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Tar sterkt avstand

Rett etter kampen sendte KBK ut en pressemelding, der de tar sterkt avstand fra Kastratis utsagn.

– Dette vil helt klart få konsekvenser for spilleren, og klubbens ledelse kommer til å følge opp dette umiddelbart, står det i pressemeldingen.

Kastrati fikk starte i andre omgang, men ble raskt tatt av banen da trener Christian Michelsen fikk vite hva som hadde skjedd.

– Jeg forstår når jeg kommer ut til andre omgang at det trolig har vært noe over grensen, men jeg tror jo ikke på det før jeg får høre det. Da blir jeg litt satt ut, lei meg og det er en litt trist KBK-trener som står her i dag på vegne av hele gjengen, sa Michelsen til NRK.

TRIST KBK-TRENER: Trener Christian Michelsen for Kristiansunds BK sa han tok av Kastrati av banen så fort han fikk vite hva som hadde skjedd. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Jeg skal ta min straff

Kastrati måtte tåle kraftig pipekonsert fra de 200 på tribunen da han kom på banen til 2. omgang. Han ble byttet ut etter å ha spilt i en time.

– Da jeg forstod hva jeg hadde sagt, gikk det kaldt nedover ryggen min. Jeg kommer fra et tøft miljø og akkurat det uttrykket er noe som har blitt sagt tusenvis av ganger, sa han til VG.

Kastrati sa til avisen at han skal ta straffen han får.

– Jeg håper at ved å fortelle sannheten, at jeg har vært skammelig ignorant, at jeg blir tilgitt. Ikke av NFF eller KBK, men de jeg har gjort det vanskeligere for.

Han sa videre at han forstår om han ikke blir trodd.

– Jeg visste virkelig ikke hva jeg sa. Til hele det norske folk og alle jeg har såret: Unnskyld av hele mitt hjerte, sa Kastrati.