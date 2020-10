Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

I intervjuet vedgjekk Kastrati at han hadde kalla Fagermo «jævla soper». Intervjuet har skapt sterke reaksjonar, og vil også få konsekvensar for Kastrati.

– Eg reknar med at NFF Jus vil følgje opp saka i morgon, skriv dommarsjef Terje Hauge i ein SMS til NRK.

Ordvekslinga kom i kampens hete i første omgang. Fagermo ropte frå sidelinja, og Kastrati svarte med «jævla soper».

Stadfesta det i pauseintervju

Eurosport tok opp saka i pausen, og Kastrati stadfesta det han sa.

– Han er stor i kjeften. Han er den i Norge som pratar mest dritt om andre då må han tole å få dritt tilbake. Men det er slik det er. Norsk fotball er deilig, det skal vere slik.

– Sa du jævla soper?

– Ja, eg sa jævla soper til han. Så må du passe på så du ikkje provoserer med, sa Kastrati.

– Synest du det er greitt å seie?

– Du høyrde kva eg sa, så du treng ikkje å ta det opp igjen, sa Kastrati og gjekk i garderoben.

Då hadde han også snakka med dommar Tom Harald Hagen på veg ut av bana.

Gjert Moldestad er talsmann for Norsk Supporterallianse, og reagerte slik på Twitter:

– Først trudde eg at det kunne vere ei misforståing, at folk oppfatta feil kva som var sagt, utdjupar Moldestad overfor NRK.

– Men det var jo openbert at han hadde sagt det, for han innrømmer jo det. Og så seier han til reporteren at «nå må du ikkje provosere meg», men det er jo han som provoserer.

– Burde hatt raudt kort der og då

– Det er homohets, det er diskriminerande og det skal ikkje skje. Han burde hatt raudt kort der og da. Når han ikkje fekk det, burde Kristiansund ha sørgde for at han ikkje kom på banen igjen, men de kan ikkje ha fått det med seg. Kristiansund er jo i utgangspunktet ein klubb med gode verdiar og som ofte har brukt regnbogefarger.

Moldestad forventar at klubben og NFF tek grep.

– Sånn hets kan vi ikkje ha i norsk fotball. Det er tydelegvis noko Kastrati ikkje har skjønt, så da må de gå nokre rundar med ham.

– Eg også veldig glad for at folk reagerer umiddelbart og seier at dette ikkje er akseptabelt. På ein måte er det fint at det kjem fram at sånne haldningar framleis finst, for da kan man får gjort noko med det, seier Gjert Moldestad.

Vil få konsekvensar for Kastrati

Kristiansund BK sende rett etter kampen ut ei pressemelding, der dei tek sterk avstand frå Kastratis utsegner. Det kjem også til å få konsekvensar for spelaren.

«Flamur Kastratis uttalelser i forbindelse med kampen mot Vålerenga IF strider mot hele vårt verdigrunnlag og alt KBK står for. Vi har gått i front for å markere nettopp at vår garderobe er for alle. Uttalelser som dette tar vi sterk avstand fra. Det kommer vi til å gi klar beskjed om fra klubbens ledelse. Dette vil helt klart få konsekvenser for spilleren, og klubbens ledelse kommer til å følge opp dette umiddelbart», skriv klubben i pressemeldinga.

TV-bileta viste Fagermo og Kastrati som diskuterte hendinga på veg ut til 2. omgang, og måtte bli skilde av dommaren. Ute på sidelinja tok dei kvarandre i hendene.

– Vi skal snakkast etterpå, sa Kastrati.

– Vi har skværa opp, sa Fagermo.

Kastrati måtte tole kraftig pipekonsert frå dei 600 på tribunen då han kom på bana til 2. omgang, og han blei bytta ut etter ein times spel.

På sosiale media går diskusjonane høgt om kva følgjer dette får for Flamur Kastrati.

Kampen enda 1-1. Vidar Ørn Kjartansson gav Vålerenga leiinga omtrent samstundes som Kastrati blei teken av bana, men Bendik By utlikna med sju minutt igjen.