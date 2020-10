Idretten tar grep etter rasistiske tilrop mot Pellegrino

– Vi har satt i gang et arbeid med å prøve å etablere en veileder for hvordan man skal opptre og hva man skal gjøre i lignende tilfeller som eventuelt skjer i framtiden, sier prosjektleder for kampanjen, Freddy dos Santos.

Det var VG som først omtalte saken.

Debatten om rasisme i norsk fotball blusset opp igjen etter at Ahmal Pellegrino ble kalt ape av en Aalesunds-supporter.

Til nå har enhver klubb bestemt selv hva man skal gjøre i slike tilfeller. Nå er det et ønske fra flere hold om å lage ett felles regelverk for alle klubber.

Et utvalg i Norsk Toppfotball er derfor satt ned som skal jobbe med en veileder som skal bistå klubber som kan komme i en sånn situasjon i fremtiden.

– Det Ålesund opplevde nå er at det var en manglende presedens og manglende støtte å lene seg på. De følte at de ble stående veldig alene i den situasjonen som var, så de ønsket at vi skulle bidra sånn at vi har en felles forståelse for det i framtiden, sier prosjektlederen.

Freddy dos Santos. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Ser til England for inspirasjon

Freddy dos Santos forteller at utvalget vil hente inspirasjon fra engelske Premier League, hvor de har ulike programmer som overtredere må gjennom før de er velkomne igjen på stadion.

– Man kan utestenges på en tidsbestemt tid. Etter det vil man være velkommen dersom man gjennomfører ett av disse kursene som er holdningsskapende og som forhåpentligvis har en forebyggende effekt, sier Freddy dos Santos og legger til:

– Det at du må faktisk møte opp og møte holdningene dine i døra, skaper mer grobunn for å endre holdninger og fordommer, enn å bare bli plassert bak lås og slå.

Setter pris på at idretten tar grep

Leif Øverland er administrerende direktør i Norsk Toppfotball (NTF). Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Administrerende direktør Leif Øverland forteller til Eurosport at han møtte idrettspresident Berit Kjøll kun noen dager etter hendelsen i Ålesund. Da ble de to enige om å sette i gang et nytt prosjekt i kampen mot rasisme.

– Vi skal bruke saken til å få en endring i samfunnet. Til tross for at vi er i 2020, skjer sånne ting. Det er ikke akseptabelt, sier Øverland til Eurosport.

Klubbdirektør i Aalesunds Fotballklubb, Geir Steinar Vik, sier til NRK at den utestengte supporteren må gjennom et holdningsprogram for å kunne komme tilbake til kamp på Color Line Stadion i Ålesund.

– Vi setter pris på at idrettens organisasjoner nå tar grep i en viktig nasjonal sak, sier Vik.

NRK har foreløpig ikke fått en kommentar fra Pellegrino.