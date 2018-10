Joachim Rønneberg døde i natt

Joachim Rønneberg var født 30. august 1919. Ålesunderen var en norsk motstandsmann som i årene 1941–1945 var medlem av Kompani Linge. Han er mest kjent for å ha ledet tungtvannsaksjonen på Vemork i februar 1943.

Mange mener dette er en av de viktigste sabotasjeaksjonene som ble utført under andre verdenskrig. Målet var å hindre tyskerne i å bruke tungtvannet som ble produsert på Hydros fabrikkanlegg på Rjukan til å utvikle en atombombe.

På grunn av tungtvannsaksjonen og andre oppdrag for Kompani Linge fikk han flere norske og utenlandske utmerkelser, blant annet Krigskorset med sverd og St. Olavsmedaljen med eikegren.

Var lenge taus om Vemork

Etter krigen bodde han i hjembyen Ålesund og jobbet som journalist og redaksjonssjef ved NRK Møre og Romsdal. Han avsluttet karrieren som redaksjonssjef i 1987.

I 2014 ble Rønneberg hedret med en statue i hjembyen Ålesund. Denne er laget av Håkon Anton Fagerås. Foto: Frode Berg / NRK

Rønneberg har alltid vært tilbakeholden og forsiktig med å snakke om hva han opplevde i krigsårene.

Selv om han ofte fikk spørsmål, holdt tungtvannssabotøren lenge hemmelighetene fra andre verdenskrig for seg selv. Det var ikke før på 70-tallet at han bestemte seg for å begynne å dele historiene.

– Etter hvert kom jeg til at folk hadde krav på et svar. Det er viktig at vi alle kjenner til det som har skjedd. Da er det lettere å ta de riktige valgene i framtida. De som vokser opp i dag må forstå at vi alltid må være villige til å kjempe for fred og frihet, har Rønneberg tidligere uttalt til NRK.

Han har i ettertid vært kjent for arbeidet han har gjort for å opplyse barn og unge om farene med krig. I 2015 fikk han Forsvarets hederskors for jobben har gjort for å formidle krigshistorie til forsvarspersonell og Norges befolkning.

I dokumentaren «Den siste sabotøren» fortalte Rønneberg åpent om oppveksten i Ålesund, om det han var med på under krigen og om årene etterpå.

Se dokumentaren: Bare 23 år gammel ble Joachim Rønneberg plukket ut til å lede kommandosoldatene som skulle stoppe Nazi-Tysklands forsøk på å lage en atombombe. Aksjonen mot tungtvannsfabrikken på Vemork ble gjennomført på en så imponerende måte at den fremdeles er på pensumlisten for dagens spesialsoldater. Du trenger javascript for å se video. Se dokumentaren: Bare 23 år gammel ble Joachim Rønneberg plukket ut til å lede kommandosoldatene som skulle stoppe Nazi-Tysklands forsøk på å lage en atombombe. Aksjonen mot tungtvannsfabrikken på Vemork ble gjennomført på en så imponerende måte at den fremdeles er på pensumlisten for dagens spesialsoldater.

Lørdag 30. august 2014 ble Rønneberg hedret med en statue på rådhusplassen i Ålesund. Aalesunds Museum åpnet samtidig en utstilling basert på hans liv, og det på selveste 95 års dagen hans.