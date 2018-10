Søndag kom nyheten om at Joachim Rønneberg er død, 99 år gammel. Han er mest kjent for å ha ledet tungtvannsaksjonen på Vemork i februar 1943. Mange mener dette er en av de viktigste sabotasjeaksjonene som ble utført under andre verdenskrig.

Flere har reagert med sorg og ønsker å hedre krigshelten. En av dem er statsminister Erna Solberg (H).

Foto: Frode Berg / nrk

– Rønneberg er en av de store heltene i norsk krigshistorie. Vi skal minnes han som en viktig del av motstandsbevegelsen i Norge, sier Solberg til NRK.

Hun sier det er trist at Rønneberg er død, men legger til at han har levd et langt og rikt liv, og at han har bidratt med mye kunnskap om krigen

– Det står stor respekt av hans deltakelse i ulike aksjoner og det han har fortalt om disse.

– Vi er fattigere uten

Med Joachim Rønneberg har vi mistet et av de siste tidsvitnene etter krigen. Det sier Eva Vinje Aurdal som er ordfører i hjembyen til Rønneberg, Ålesund.

Ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal, mener det står respekt av Rønneberg sin innsats, både under og etter krigen.

Hun mener det står respekt av innsatsen til krigsveteranen, både under og etter krigen.

– Vi er fattigere uten Joachim Rønneberg iblant oss. Samtidig tenker jeg at den klare og tydelige stemmen han var, om at vi aldri må glemme krigen, vil leve videre, sier Aurdal.

– En av de fremste motstandsmennene

Journalist og forfatter Gunnar Myklebust har skrevet boken «Tungtvannssabotøren. Joachim H. Rønneberg–Linge-kar og fjellmann». Han mener at Rønneberg vil bli husket som en av de fremste motstandsmennene under andre verdenskrig.

Journalist og forfatter Gunnar Myklebust har skrevet boken om Joachim Rønneberg. Foto: Arne Flatin / NRK

Myklebust beskriver ham som en fremstående leder i motstandsarbeidet, men vektlegger at han var beskjeden på egne vegner.

– Joachim var ikke opptatt av å fremstille seg selv som en krigshelt. Han mente at de som ga livet sitt for landet var de store heltene under krigen.

Myklebust får støtte av Arnfinn Moland, historiker og tidligere leder av Norsk Hjemmefrontmuseum.

– Han vil bli husket som en av de store og siste tungtvannssabotørene. De utførte en aksjon som var helt etter boken.

– Et forbilde

Rønneberg har i mange år hatt nære band til Heimevernet. Eirik Kristoffersen, sjef for Heimevernet, sier til NRK at han har hatt gleden av å møte krigsveteranen flere ganger.

Eirik Kristoffersen, sjef for Heimevernet, sier at Joachim Rønneberg var og vil alltid være et forbilde. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Joachim var og vil alltid være et forbilde. Han var tydelig på at fred, frihet og demokrati er noe vi ikke skal ta for gitt.

– Jeg vil huske han spesielt som en soldat og hedersmann som satte menneskeverdet høyest, og som fullt ut forstod at forsvarsvilje starter hos hver enkelt av oss som bor i Norge, sier Kristoffersen.

Også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen roser Rønneberg. Krigshelten er bærer av Krigskorset og i 2015 mottok han Forsvarets hederskors for sin innsats for å formidle krigshistorie.

– Joachim gikk foran og tok opp kampen for det vi er og det vi tror på. Han hadde en sentral rolle som tidsvitne og gjorde et viktig informasjonsarbeid i tiden etter andre verdenskrig.

