Overraskande funn: Rønneberg ville gjennomføre ny tungtvassaksjon

DØYDDE 21. OKTOBER: Krigshelten Joachim Rønneberg levde heilt til han vart 99 år. For knappe to veker sidan døydde han heime i Ålesund. Rønneberg leia Tungtvassaksjonen i 1943, den mest berømte sabotasjeaksjonen under andre verdskrig.

Foto: Marte Christensen / NTB scanpix