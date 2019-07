Like før klokka 14.00 fredag valde Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) å heve farenivået ved fjellpartiet Veslemannen i Rauma til raudt. Farenivået blei oppjustert til oransje fredag formiddag. Dette på grunn av auka rørsler i fjellpartiet Veslemannen.

Fredag måtte bebuarane under fjellet Mannen evakuere for fjortande gong. Foto: Janne Brit Aasen / NRK

Dermed måtte dei elleve som bur under faresona evakuere for 14 gong sidan 2014, og for tredje gong så langt i år.

Politimeisteren har innført ferdsels- og opphaldsforbod i området.

– Dei høgste rørslene i år

Rørslene i fjellpartiet Veslemannen er no 500 millimeter per døgn i øvre del og 60 millimeter i nedre del. Dette er dei høgaste rørslene i år og blant dei største rørslene nokon gong.

Ingrid Skrede, geolog i NVE, seier at det har gått ein rekke steinsprang frå fjellpartiet Veslemannen fredag. Foto: Olaug Bjørneset / NRK

– Det er snakk om eit fjellparti som har flytta seg mykje. Det har dermed bygd seg opp ei spenning over tid som fører til at rørslene no aukar, trass i at det ikkje har kome særleg nedbør, seier Ingrid Skrede, geolog i NVE.

Fredag har det gått ein rekke steinsprang, noko som har ført til auka rørsler i fjellet. Det er også meldt utrygt for regn utover dagen.

– Med så store rørsler kan endringar skje raskt. Vasstilførsel har tidlegare vist seg å gi auka rørsler i fjellpartiet, så det blir spennande å sjå kva nedbøren som er meldt vil føre til, seier Skrede.

Fredag ettermiddag har steinsprangaktiviteten minka noko, men rørslene i fjellpartiet er framleis store.

Fjellpartiet reagerer raskt

30. juni oppjusterte NVE farenivået ved Veslemannen til raudt for første gong i år. Dette er første året at farenivået har blitt heva til raudt så tidleg i sesongen. Før har den tidlegaste evakueringa vore i august.

Det har vore ein rekke steinsprang og ras frå fjellpartiet veslemannen fredag. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Skrede fortel at dei så langt i år har sett ei utvikling i rørslene ved fjellpartiet.

– I år reagerer fjellpartiet raskt og på svært lite ytre påverknad. Det tyder på at fjellet blir meir og meir ustabilt.

NVE har til no ikkje fått målt kor store massar det er som har rasa ut, men dei største rasa har gått frå den midtre delen av fjellpartiet Veslemannen, seier ho.

– Vi ser kvar rasa har gått frå og det er ein del som har minka. Men det er framleis mykje igjen, seier Skrede.

Fredag har det gått fleire steinsprang frå fjellet Mannen i Rauma.

