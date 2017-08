Her skyt han pukkellaks med harpun

I år har det kome rekordmange meldingar om pukkellaks i norske vassdrag. Laksen er svartelista og uønskt fordi den ikkje høyrer heime her. I Ørstaelva vart det observert stimar med denne type laks og elveeigarlaget bestemte seg for å ta affære. Først brukte dei garn, men det var tidkrevjande og lite effektivt. Fylkesmannen gav deretter løyve til å bruke harpun.

– Det har gått over all forventning. Vi har tatt ut nesten all pukkellaks, seier Sindre Moe frå elveeigarlaget. På fire dagar har dykkaren tatt rundt 20 laksar med harpun.

Her er nokre av laksane som vart tatt i Ørstaelva. Foto: Sindre Moe

Fryktar sjukdom

Dykkaren heiter Otto Hellebust, og iført våtdrakt og snorkel har han sumt rundt i elva og jakta på pukkellaks. Han er ein rutinert jeger og fiskar. Trikset er å vere nær nok fisken.

– Hofisken har ikkje pukkel, men all pukkellaks har mykje prikkar på sporet, så det er lett å sjå den visst vatnet er klart og du er nær nok, seier Hellebust.

To holaksar rakk å gyte før dei vart tekne, men elveeigarlaget har øydelagt gytegropene. Pukkellaksen gyt i månadsskiftet august/september, medan vår atlantiske laks gyt i oktober/november. Pukkellaksen døyr kort tid etter gytinga og frykta er at den døde laksen skal overføre sjukdomar og parasittar. Det håper elveeigarane i Ørsta å unngå no.

– Det er ein lette for alle saman at vi har tatt ut nesten alt. Vi vil ikkje ha ei ny laksestamme i elva, seier Moe.

Pukkellaks Foto: Rune Muladal Ekspandér faktaboks Også kjent som: Oncorhynchus gorbuscha, pink salmon, humpback salmon

Pukkellaks, benfiskart i laksefamilien. Pukkellaksen tilhører det vi kaller stillehavslaksene, i slekten Oncorhynchus. En økonomisk viktig art både i Russland, Canada og Alaska.

Står oppført på Norsk svarteliste.

Vanlig størrelse på kjønnsmoden fisk er ca 2 kg, men lengden kan bli opptil 75 cm og vekta opptil 6.5 kg.

Under oppholdet i havet er pukkellaksen sølvblank, mens når gytingen nærmer seg og den har vandret opp i elvene får den en olivengrønn farge, med antydning til rosa skjær, og hannene får en karakteristisk pukkel.

Pukkellaksen kan vandre flere hundre kilometer oppstrøms munningen.

Pukkellaks har den korteste livssyklus av laksefiskene med livssyklus på 22-24 måneder. All fisk dør etter gyting.

Yngelen klekker etter om lag 600 døgngrader, og mesteparten vandrer til sjøen umiddelbart etter den har kommet opp av grusen.

Den oppholder seg om lag en måned i brakkvann før den vandrer ut i åpent hav.

Siden pukkellaks er så liten når den vandrer ut, er den svært følsom for lakselus. Ei lus kan være nok til å drepe en yngel. Kilder: Store norske leksikon, Fylkesmannen i Finnmark, Norsk institutt for naturforskning.

– Fleire bør prøve harpun

Den store førekomsten av pukkellaks som ein ser i år, er heilt uvanleg. I løpet av sommaren har Norsk institutt for naturforsking fått inn meldingar om pukkellaks i nesten 120 elvar. Verst råka er Finnmark.

Sindre Moe i Ørsta elveeigarlag meiner at fleire burde prøve harpunmetoden. Den er mest effektiv dersom pukkellaksen står i små område.

– Eg veit det er observert pukkellaks i alle elvar rundt om og forstår at dei ikkje har gått same veg som oss, seier Moe.

LES OGSÅ: