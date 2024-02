Surnadal kommune og Surna elveeigarlag har no bestemt seg for å politimelde Statkraft etter utsleppet som farga lakseelva brun.

Anett Ranes, fungerande ordførar i Surnadal, orienterte om saka på eit møte i dag.

– Å melde nokon til politiet er ei alvorleg sak, men utsleppet er meir alvorleg, seier ho.

Vidare legg ho vekt på både dei kortsiktige og langsiktige konsekvensane som utsleppet kan føre til.

– Elva og laks står sterkt her. Så omfanget av slamutsleppet og kva det vil ha å seie langsiktig er ei bekymring. Så Surna som lakseelv har fått ein knekk i omdømmet, seier Ranes.

Leiar i Surna elveeigarlag, Georg Solem, seier at avgjerda om å ta saka til politiet kjem uavhengig av den politimeldinga som Statsforvaltaren leverte førre veke. Han vektlegg at dei har følgt saka tett over lengre tid og at dei har måtte brukt tida fram til no.

Oppdaga utslepp for seint

Hausten 2022 tømde Statkraft vassmagasinet oppe i fjella i samband med ei stor rehabilitering av demningane til Trollheimen kraftverk.

Det førte til at store mengder slam, frå botn av dammen, gjekk ut i elva Surna før dei oppdaga det.

Statkraft har i ettertid beklaga hendinga, og sett i gong ei kartlegging av omfang og konsekvensar.

Før jul hadde dei også eit møte med NVE, Surnadal kommune, ulike forskingsmiljø og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal for å jobbe med ein tiltaksplan for kva som kan gjerast med Surna.

Surnadal kommune og Surna elveeigarlag meiner likevel at det er grunnlag for å melde saka til politiet.



Statkraft rustar opp demningane i fjellområdet Trollheimen, eit prosjekt til ca. 650 millionar kroner. Det var i samband med dette at utsleppet skjedde. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Også meldt av Statsforvaltaren

For ei dryg veke sidan blei det klart at også Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har valt å politimelde Statkraft. Det er førebels ikkje kjent om politiet kjem til å opne ei etterforsking.

Eitt år etter utsleppet låg det framleis betydelege mengder slam i elva, sjølv om mykje er vaska ut. Det skreiv COWI i ein rapport dei har laga på oppdrag for Statkraft.

Dei trur det kan krevje ein eller fleire flaumar for å spyle ut det som er att, men heller ikkje det er dei sikre på er nok. Rapporten peiker på at utsleppet kan ha hatt vesentleg negativ påverknad på elveøkologien.

Blant anna har ungfisken fått færre plassar å gøyme seg, og bestanden av elvemusling kan ha gått ned med 23 prosent.

NINA og Birdlife Noreg har også gjort eigne undersøkingar som enno ikkje er publisert.

Fleire medlem i Energi- og miljøkomiteen har tidlegare reagert sterkt på saka, og bede Statkraft om å rydde opp.