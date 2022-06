For over to månader sidan måtte passasjerane om bord på «Havila Capella» ta med seg kofferten og gå på land igjen. Sidan har fleire turar blitt avlyste.

Russisk eigarskap har gjort det umogleg for hurtigrutekonkurrenten Havila Kystruten å bruke «Havila Capella».

Etter krigen mot Ukraina innførte Noreg og EU sanksjonar mot Russland, og kystruteskipet blei liggande stille. Havila fekk ikkje drive eit skip som var russisk eigd.

Tek skipet med tvang

Sidan 12. april har selskapet prøvd å finne ei løysing på problemet.

Måndag skriv Kystruten i ei pressemelding at Hordaland Tingrett, etter krav frå selskapet, har teke arrest i skipet. Havila Kystruten har fått rett til å bruke det i to år.

No står det berre att å få på plass ei forsikring, før «Havila Capella» igjen kan kaste loss og forlate Bergen.

Den ferske utfordraren til Hurtigruten hadde berre sigla nokre månader langs norskekysten då dei støtte på problem. Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Fekk dispensasjon

Havila Kystruten fekk tidlegare dispensasjon frå Utanriksdepartementet, slik at dei skulle få sigle, sjølv om eit russisk selskap eigde skipet deira. Men forsikringsselskapet fekk ikkje same løyvet.

Ifølgje eit «Hemmeleg» brev frå UD fekk forsikringsselskapet nei på grunn av faren for at forsikringspengar skulle hamne i Russland.

Jobbar med refinansiering

Bruksretten som no er på plass er berre mellombels. Kystruten jobbar med å få tatt over eigarskapet til «Havila Capella», ved å kjøpe ut det russiske leasingselskapet som står som formelle eigarar. Men Noreg skal ikkje handle med Russland.

Havila prøver difor å finne ut om dei kan overføre pengane på ein måte som gir dei eigarskap til skipet, samtidig som dei følgjer sanksjonsreglane. Til dømes ved å føre over pengane til ein frosen konto, slik at pengane ikkje står til disposisjon for det russiske selskapet.

Avtalane mellom Havila Kystruten og det russiske selskapet er regulert av engelsk lov, og Havila sa før helga at dei venta ei avklaring på dette frå engelsk rett innan rimeleg tid.