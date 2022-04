Havila Kystruten har fått dispensasjon fra Utenriksdepartementet (UD) til å drive Havila Capella i 6 måneder, ifølge en pressemelding.

For to uker siden skulle 232 passasjer ha seilt fra Bergen til Kirkenes. Men på grunn av sanksjoner mot Russland, ble kystruteskipet Havila Capella strandet.

Siden den gang har det ligget til kai i Bergen, og ventet på en avklaring fra UD.

Nå opplyser selskapet at skipet ikke lenger er sanksjonsfast.

– Havila Kystruten er et norsk selskap, og våre skip seiler under norsk flagg. Denne beslutningen fra myndighetene gir oss en trygghet for fremtiden, sier administrerende direktør i Havila Kystruten, Bent Martini, i pressemeldingen.

AVLYST: Passasjerer måtte forlate skipet i Bergen. Foto: Thomas Thorsen / NRK

Ikke tatt stilling til dispensasjon for forsikring

Ifølge pressemeldingen har UD vurdert flere elementer som Havila Kystruten mener var avgjørende for å få innvilget dispensasjon fra sanksjonsforskriften.

Blant annet:

Havila Capella er bygget for å operere kystruten mellom Bergen og Kirkenes, og opererer utelukkende i norsk farvann.

Daglige anløp sikrer tilgang til kritisk infrastruktur for befolkningen.

Skipene langs kystruten er en betydelig bidragsyter til sysselsetting og næringslivet langs kysten og på sjøen.

Selskapets fire skip er finansiert av russiske GTLK. Selskapet er rammet av sanksjoner, og skipet mangler dermed forsikring.

Derfor har de ikke hatt tillatelse til å seile de siste to ukene.

I pressemeldingen skriver selskapet at dispensasjonen de nå har fått fra UD er gitt i henhold til §21 i forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet.

Samtidig skriver selskapet at UD understreket at de ikke har tatt stilling til dispensasjon for forsikringsstillelse i saken.

Forsikring av skipet vil kreve særskilt dispensasjon etter søknad fra forsikringsselskapene.

SANKSJONSFAST: Havila Capella har vært rammet av sanksjoner mot Russland på grunn av krigføringen mot Ukraina. Foto: Roza Sadik Bawan / NRK

Må refinansiere for 4 milliarder

Havila Kystruten vil de neste 6 månedene fortsette arbeidet med å sikre refinansiering og eierskifte av Havila Capella.

For å refinansiere alle selskapets fire skip trengs det nesten 4 milliarder kroner. Selskapet har tidligere sagt til NRK at de er i dialog med ulike aktører.

– Havila Kystruten vil fortsette med å jobbe aktivt for refinansiering av Havila Capella for å få et eierskifte på skipet, med målsetting om å finne en løsning før dispensasjonsperioden utløper, skriver Martini.

En annen utfordring Havila Kystruten nå står ovenfor, er at enkelte leverandører har varslet terminering av avtaler, etter at Havila Capella ble rammet av sanksjoner.

– Vi forventer at leverandørene våre vil fortsette å gi oss støtte og service i tråd med våre samarbeidsavtaler nå som norske myndigheter bekrefter at Havila Capella ikke skal sanksjoneres, skriver Martini i pressemeldingen.