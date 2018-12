Dette er historia om Nordøyvegen

Fleire i dei økonomiske fagmiljøa meiner at fylkeskommunen har feil i reknestykket, fordi dei ikkje har tatt omsyn til inflasjonsutviklinga dei neste 40 åra. Fylkesrådmann Ottar B. Guttelvik legg fram nye berekningar, som viser at skilnaden mellom bygging av Nordøyvegen og å halde fram ferjedrifta, ikkje er så stor som først rekna ut. Likevel meiner fylkesadministrasjonen at anbodskonkurransen bør avlysast. Tilhengarane av Nordøyvegen er frustrerte over at dei nye utrekningane ikkje kjem før no.