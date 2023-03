Det blei kjensleladd då ei venninne og kjærasten til ein av dei omkomne vitna i Møre og Romsdal tingrett i dag.

– Eg opna avisa og ser at det er Blindheimstunnelen og klokkeslettet for når ulykka har skjedd. Eg tenkte at shit det er jo då dei skulle ha dradd gjennom, forklarte venninna om augneblinken då ho fekk vite om ulykka.

I dag heldt rettssaka mot ei kvinne i 20-åra fram i Møre og Romsdal tingrett. Kvinna er tiltalt for aktlaust drap og aktlaus etter dødsulykka i Blindheimstunnelen på E39 i Ålesund i fjor sommar. Kirsti Nedregård (51), Kathrine Krogen (47) og Janice Karina Buen (49) omkom som følge av skadane dei fekk i ulykka.

– Hadde vore ein fin kveld

Venninna hadde vore på eit sommarshow saman med dei tre som omkom og sat på i ulykkesbilen heim. Ho gjekk av like før ulykka.

Venninna fortalde at dei hadde hatt ein fin kveld med mykje latter og god stemning.

Først seinare på natta blei ho klar over at det hadde skjedd ei ulykke. Då prøvde ho å sende ei melding til ei av dei omkomne utan å få svar.

Vidare sa ho at ho fekk ei dårleg kjensle då ho framleis ikkje hadde fått svar morgonen etter. Etter kvart fekk ho vite kva som hadde skjedd, forklarte ho gråtande i retten.

– Verda stoppa opp

Også kjærasten til Kathrine Krogen (47) forklarte seg i retten i dag. Han hadde hatt premiere på sommershowet som dei tre kvinnene hadde vore på. På veg heim sat han på i ulykkesbilen, men gjekk av før kollisjonen.

Tydeleg kjensleladd bad han retten om å dømme den unge sjåføren hardt. Han meinte ho hadde oversett farane då ho køyrde inn i tunnelen. Han bad retten gjennom dommen gje eit tydeleg signal til tiltalte og andre sjåførar om at køyring i høg fart har store konsekvensar.

Han fekk vite om ulykka kort tid etter at han kom heim.

– Verda mi stoppa opp når eg fekk høyre om ulykka. Eg sjekka om meldinga eg hadde sendt til kjærasten min hadde blitt opna, og den stod framleis som ulest, forklarte mannen.

Mannen var kalla inn som vitne av politiet.

Den tiltalte kvinna sat med hendene framfor ansiktet medan dei to vitna forklarte seg i retten.

Har undersøkt farten til bilane

Tidlegare på dagen la Tomasz Mleczko, overingeniør i Statens vegvesen ein rapport om ulykka i retten. Ifølge den skal den tiltalte kvinna ha gassa på få sekund før ulykka skjedde.

Like før ulykka skal bilen ho køyrde ha hatt ei fart på 116 kilometer i timen. Då var ikkje gassen trykt inn og bilen hadde byrja å skrense.

Statens vegvesen har sett på ulike data for å kome fram til farta dei to bilane skal ha hatt då ulykka skjedde.

Dei har mellom anna sett på videoopptaka frå tunnelen og henta data frå airbagmodulen, eller den «svarte boksen», i den kvite bilen som den tiltalte køyrde. I tillegg har dei gjort eigne utrekningar. Mleczko vektla at data frå den «svarte boksen» ikkje kan brukast aleine, men må sjåast i samanheng med andre data.

Ifølge konklusjonen til Mleczko hadde bilen, som den tiltalte køyrde, ei fart på mellom 100 til 120 kilometer i timen i kollisjonshastigheit. Den møtande bilen, som dei tre kvinnene som omkom sat i, skal ha hatt ei fart på mellom 55 og 75 kilometer i timen i kollisjonshastigheit.

– At farta ligg ein plass mellom her er eg hundre prosent sikker på, sa Mleczko i retten.

Overingeniøren meiner at det er over 85 % sannsynleg at hastigheita til dei to køyretøya ligg midt i estimatet, altså på 110 kilometer i timen for den kvite bilen og 65 kilometer i timen for den grøne bilen når ulykka skjedde.

Begge bilane skal ha vore i teknisk god stand og Statens vegvesen har ikkje funne noko feil med bilane som skal ha hatt betydning for ulykka. Den kvite bilen skal ha vore større enn den grøne. Den tiltalte og passasjerane i den kvite bilen fekk lettare til moderate skader.

Overingeniør i Statens vegvesen, Tomasz Mleczko. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

«Svart boks»

Onsdag blei det lagt fram ein rapport frå den såkalla «svarte boksen» til bilen under rettssaka.

Ein liten, svart boks, som er installert framme i førarhuset, er kome på plass i stadig fleire nye bilar dei siste åra. Boksen inneheld det som blir kalla Event Data Recorder (EDR) og lagrar viktig informasjon fem sekund før airbagen blir utløyst.

Denne har omtrent den same funksjonen som den svarte boksen i fly.

Teknologien vil kunne gje svar på spørsmål som:

Kor fort køyrde bilen dei siste skunda før ulykka.

Trykte føraren på gass- og/eller bremsepedalen.

Hadde føraren og passasjerane spent bilbelta.

«SVART BOKS»: Ei såkalla svart boks som ein kan finne i nyare bilar kan gi viktig informasjon i trafikkulykker. Foto: Remi Sagen / NRK

Slengt opp i veggen

Mleczko gjekk også gjennom kva som skjedde med bilane då dei kolliderte.

Ifølge deira analysar skal bilen til dei tre omkomne kvinnene ha blitt slengt 2,46 meter opp i lufta under kollisjonen. Etter ulukka skal den så ha stoppa omtrent momentant.

Den kvite bilen som den tiltalte kvinna køyrde spann rundt og trefte tunnelveggen.

Våt vegbane

Forsvararen til den tiltalte kvinna, Reidar Andresen, stilte spørsmål om friksjonen på vegbana på ulykkesdagen.

Det var våt vegbane inne i tunnelen då ulykka skjedde. Overingeniør Mleczko forklarte i retten at ingen av undersøkingane dei gjorde tyda på at vegbana skulle vere glatt som følge av dette.

Erkjente straffskuld

Kvinna i 20-åra erkjente straffskuld for begge tiltalepunkta då rettssaka starta i Møre og Romsdal tingrett i går. Ho aksepterer også å betale eventuelle erstatningskrav i saka.

Politiet meiner at kvinna har køyrd inn i tunnelen med ei fart på over 90 kilometer i timen. Ifølge tiltalen, skal ho så ha gassa på, noko som førte til at ho mista kontroll over bilen og kom over i motgåande køyrefelt.