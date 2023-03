Det fortalde sunnmørskvinna i midten av 20-åra då ho forklarte seg i rettssaka sin første dag. Ho var kledd i svart og kvitt og skjulte ansiktet i hendene før rettssaka starta.

På spørsmål om kva ho tenkte om at ho hadde forårsaka at tre personar hadde mista livet, svare ho:

– Det er heilt grufullt det som har skjedd og noko eg kjem til å ha med meg resten av livet.

Ho tok til tårene fleire gonger under forklaringa si.

Tiltalt for aktlaust drap

Statsadvokaten i Møre og Romsdal har tiltalt kvinna for brot på straffelova § 281 om aktlaust drap og for aktlaus køyring, med utgangspunkt i vegtrafikklova § 3.

Aktlaust drap har ei strafferamme på inntil seks år.

I retten svarte kvinna at ho ikkje huska at ho trykte på gasspedalen og heller ikkje at ho køyrde inn i tunnelen på ulykkeskvelden. Kvinna køyrde ein kvit bil, som ein kompis hadde spurt om ho ville låne for å køyre dei til Ålesund sentrum. Sjåføren hadde køyrt bilen éin gong tidlegare.

Reidar Andresen er forsvararen til kvinna. Foto: Remi Sagen / NRK

Ho seier at ho registrerte at det var ein annan type bil, både på grunn av motorlyden og måten ein køyrde bilen på. Ho fortalde at ho ikkje huska noko av ulykka og at det første ho hugsar er at ho sit i ambulansen. Der spurte ho ambulansepersonellet korleis det hadde gått med dei andre passasjerane i bilen hennar.

Vidare forklarte ho at det først var dagen etter ulykka ho fekk vite at personar i bilen ho kolliderte med hadde omkome i ulykka.

Kvinna erkjente straffeskuld for det ho er tiltalt for då rettssaka starta tysdag. Ho aksepterer også å betale eventuelle erstatningskrav i saka.

Forsvararen til kvinna starta si innleiing med å seie at ho har vore sterkt prega sidan hendinga og at ho har vore sjukemeld sidan.

Tre døydde

Ulykka på Sunnmøre var ei av rekordmange dødsulykker i trafikken i fjor. Dei siste 50 åra har dødsulykkene i trafikken blitt færre år for år. Men i fjor auka talet på omkomne i trafikken frå 80 i 2021 til heile 118 i 2022.

Det var seint fredag kveld 3. juni i fjor at bilen, som kvinna i 20-åra køyrde, kolliderte med ein annan bil inne i Blindheimstunnelen på E39 på Sunnmøre. Tre kvinner i 40-50-åra omkom som følge av ulykka.

Sjølv hadde kvinna i 20-åra tre passasjerar i bilen. Desse skal ha blitt lettare til moderat skadd.

Politiadvokat Magne Baltzer Grimstvedt Kvalvik meiner kvinna i 20-åra skal ha hatt ei høg fart då dei to bilane kolliderte. Foto: Remi Sagen / NRK

Fartsgrensa på staden der ulykka skjedde er 70 kilometer i timen. Politiet meiner at kvinna har køyrd inn i tunnelen med ei fart på over 90 kilometer i timen.

Ifølge tiltalen, skal ho så ha gassa på, noko som førte til at ho mista kontroll over bilen og kom over i motgåande køyrefelt der ho kolliderte med den møtande bilen.

Ifølge påtalemakta skal kvinna ha hatt ei fart på 116 kilometer i timen eitt halvt sekund før kollisjonen. Det kom fram i retten tysdag.

Under rettssaka blei det også vist ein video av kollisjonen inne i Blindheimstunnelen. Nokre av dei pårørande såg vekk då denne blei spelt av.

Det er sett av tre dagar til saka i Møre og Romsdal tingrett.

Skulle ønske ting var annleis

Det heile starta med at kvinna skulle hente tre kameratar og køyre dei til Ålesund sentrum. Ho plukka dei først opp i sin eigen bil og køyrde mot Ålesund sentrum. Etter å ha køyrd gjennom Blindheimstunnelen ein gong, snudde dei og køyrde tilbake for å hente noko.

Der bytta dei også bil, og det var denne som var involvert i kollisjonen.

Politiadvokat Magne Baltzer Grimstvedt Kvalvik spurte kvinna om det var noko ho ville gjort annleis når ho no ser tilbake på det som skjedde.

– Ja, eg sit jo nesten kvar dag og tenker på det. Kva om eg ikkje hadde henta dei? Kva om vi ikkje hadde snudd og bytta bil? Kva om vi hadde tatt ein anna veg? Det er noko eg tenker på kvar dag, forklarte kvinna i 20-åra.

Politiadvokat Kvalvik gjekk også gjennom bevismateriale som dei har henta ut frå mobilen til kvinna. I retten la han fram fleire bilde av der ein kunne sjå speedometer som viste høg fart.

Kvinna forklarte at ho ikkje huska kven som har køyrd bilane på bilda.

– Kan ein få inntrykk av at raske bilar og fart har vore ei interesse for deg?, spurte politiadvokaten.

– Det vil eg ikkje seie. Det at eg synest bilar er fine er heilt overflatisk. Eg har ikkje vore glad i fart og spenning. Eg har ikkje vore interessert i å utsett mitt eller nokon andre sit liv for fare, svarte kvinna.

Kvinna blei også spurt om det hadde vore råkøyring denne dagen og om nokon hadde påverka ho under køyringa. Dette nekta kvinna for og svarte også at ho ikkje hugsar kva som skjedde då die køyrde inn i tunnelen og mista kontrollen over bilen.