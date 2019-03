Klokka 15.15 melder Odd Roar Lange til NRK at evakueringa er i gang. Men det vil truleg ta lang tid å få alle dei evakuerte til land.

– To helikopter heng over skipet no, seier Lange klokka 15.25.

Han ser situasjonen frå Farstadsanden i Fræna.

Evakuering med helikopter

Alt tyder på at dei evakuerte skal setjast i land ved hjelp av helikopter.

Ein av operatørane på 110-sentralen i Møre og Romsdal opplyser til NRK at dei assisterer politiet med å skaffe landingsplass for helikoptera ved Hustad i Fræna.

– Vi har folk frå brannvesenet i Fræna og Bud på staden, opplyser operatøren.

Han seier han ikkje veit om skipet er på veg mot land, men stadfestar at det er svært hektisk aktivitet hos alle redningsaktørar.

Det var Romsdals Budstikke som først melde om saka i 14.20-tida laurdag.

Vakthavande ved Molde og Romsdal Hamn, Asbjørn Nicolai Grønbech, seier til NRK like etter at dei nettopp har fått inn meldinga og tek tak i saka omgåande.

I TRØBBEL: På kartet er Viking Sky merka med blå pil. Foto: Skjermdump Marine Traffic

Evakuering på gang

Ifølgje ein person Romsdals Budstikke har snakka med har skipet nettopp kasta anker. Han synest det var merkeleg skipet skulle krysse Hustadvika i uveret.

Like før klokka 15.00 opplyser politiet at cruiseskipet har fått motorproblem. 1300 personar blir evakuerte til land.

Viking Sky utanfor Romsdalskysten. Foto: Odd Roar Lange

Etablerer mottak på land

Hovudredningssentralen melder klokka 15.00 at Viking Sky sende ut mayday-varsel klokka 14.00. Det skuldast framdriftsproblem grunna dårleg ver. Skipet dreiv mot land.

Hovudredningssentralen har sendt ut fleire helikopter og fartøy mot staden. LRS Møre og Romsdal etablerer eit mottak på land.

Viking Sky er registrert i Bergen. Skipet skulle sørover til Stavanger.