SISTE KL 20.39: Dei ni ombord i lasteskipet blir førebels ikkje evakuerte, melder Hovudredningssentralen.

To redningshelikopter er like ved det norske lasteskipet Hagland Captain for å assistere havaristen i mørkret.

Dermed er situasjonen førebels avklart, etter at skipet var ei stund i ferd med å drive på grunn.

– Det er i første omgang snakk om å redde menneskeliv. Dersom dei på nokon måte kjem i fare, så blir dei evakuerte, seier Einar Knudsen ved Hovudredninssentralen.

Han omtalar redningsaksjonen som svært krevjande, og langt frå nokon søndagstur.

– Vi sende først eitt redningshelikopter, og så eitt til til dei ni ombord. Vi lurer på om dei skal evakuere, seier Einar Knudsen ved Hovudredningssentralen.

Han seier det også kan bli aktuelt å sende endå fleire redningshelikopter.

Kan hente ut nokre

Politiet stadfestar like før klokka 20 at skipet har fått motorstopp og ligg på anker.

– Det kan hende nokre blir evakuerte og andre ikkje. Det blir tatt ei fortløpande vurdering. Status per no er at båten har fått motorstopp og at han ligg på anker, seier Thomas Holte, operasjonsleiar i politiet, klokka 19.50.

Under direktesendinga til NRK litt tidlegare i kveld kunne ein sjå lasteskipet kjempe mot dei store bølgene i området.

Meteorologane har meldt at vinden dreiar vestleg i området i kveld, og det kan føre til større problem for dei to skipa som no får hjelp.

Skal ha mist tømmerlast over bord

Lasteskipet Hagland Captain var på veg med tømmer til papirfabrikken til Norske Skog på Skogn i Trøndelag. Det stadfestar fabrikksjef på Norske Skog på Skogn, Amund Saxrud. Han fortel at lastebåten jamnleg leverer tømmer til fabrikken.

Hovudredningssentralen opplyser til NRK at lasteskipet Hagland Captain melde om at dei hadde problem like før klokka 19. Dei har motorstans og har mist ein del av tømmerlasten over bord. Skipet ligg i området like ved cruiseskipet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Knudsen seier dei har nok helikopter i området, og prioriterer eitt av dei til lasteskipet. Det er førebels uklart om også dei ni om bord i skipet skal evakuerast.

Dette skjer samstundes om Hovudredningssentralen også har ein stor bergingsaksjon frå cruiseskipet like ved, men her meiner HRS at alle om bord er trygge.

Politiet stadfestar

Politiet på Sunnmøre stadfestar at dei har fått inn fleire nye Mayday-signal frå eit anna skip. Skipet skal ligge i det same området som cruiseskipet, og har problem med motorstans. Politiet melder at også desse ni blir evakuert frå båten med helikopter som allereie er på staden.

Dette betyr at redningsmannskap no har endå eit skip dei må evakuere, i tillegg til cruiseskipet Viking Sky med 1300 menneske om bord.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Ja, vi har fått inn fleire Mayday-signal no, vi jobbar med det og har ikkje tid til å snakke, seier operatøren ved politiet i Møre og Romsdal.