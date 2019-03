Rundt klokka 14.00 lørdag kom den dramatiske beskjeden om at cruiseskipet Viking Sky var i trøbbel og kjørte mot land ved Hustadvika utenfor Romsdal, et berykta havområde der flere skip har gått ned tidligere.

Siri Reimers er sjefingeniør i Sjøkartmyndighetsavdelingen i Kartverket. Foto: Kartverket

– I kartet er det satt inn advarsel om farlige bølger, så det er et veldig risikabelt sjøstrekk, sier Siri Reimers i Kartverket.

Reimers likte ikke det hun så da meldingen kom lørdag om at cruiseskipet nærmet seg land.

– Skipet har vært skrekkelig langt inne.

Reimers sier at det ser ut som skipet hadde litt motorkraft, og har klart å holde seg i farvann dypere enn dybden på skipet, for å unngå å grunnstøte.

– Men det så ikke bra ut, iallfall ikke i den vinden som var lørdag. Det så veldig skummelt ut.

– Veldig nært

1300 personer var om bord i cruiseskipet Viking Sky da de mistet motorkraften. Foto: Åse Grete Farstad

Losoldermann i kystverket, Emil Heggelund, sier at basert på det han har sett, så var skipet veldig nær å gå på grunn.

– Jeg tenker at det var ca. 100 meter fra grunnbrotten, sier Heggelund.

Grunnbrotten er der sjøen bryter. Her hadde skipet grunnstøtt.

– Hvor kritisk var dette?

– Hvis de ikke hadde fått ut ankrene og fått de til å holde, så hadde dette vært kritisk. Da hadde vi hatt en helt annen situasjon.

På det nærmeste var skipet 900–1000 meter fra fastlandet.

Jobber med evakuering

Det var i 14.00-tiden lørdag at cruiseskipet fikk motorproblemer og sendte ut et mayday-signal ved Hustadvika i Møre og Romsdal. I alt skal seksten personer være skadet som følge av ulykken. Av de skal tre personer ha alvorlige skader. En av disse er sendt til Haukeland i Bergen, mens de to andre er sendt til sykehuset i Kristiansund.

En evakuering av cruiseskipet ble raskt satt i gang. Fra lørdag ettermiddag har passasjerer blitt heist opp i fem helikoptrene som bistår i evakueringsarbeidet. Men evakueringen er krevende og har tatt tid. Like før klokken 05.00 søndag morgen hadde omtrent 300 av de 1300 passasjerene blitt hentet ut.

Cruiseskipet fikk sent lørdag kveld i gang tre motorer slik at det sakte kom seg vekk fra Hustadvika ved hjelp av egen maskin.

I 04.00-tiden natt til søndag fikk skipet selskap av to ankerhandteringsfartøy som skal assistere cruiseskipet og etter hvert slepe det til Molde.