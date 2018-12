ABC for ved

1. Hvor mye er en favn?

Du kan ikke bære en favn. La oss slå det fast med en gang. Det finnes historier om vedkunder som har trodd at en favn tilsvarer det du kan bære med deg på en vending bort til vedstabelen. Slike er det altså ikke. En favn ved er en stabel som er to meter lang og to meter høy. Hver vedskie er 60 cm lang.

2. Du har ikke blitt lurt om stabelen blir mindre

Fagsjef i Norsk ved, Øyvind Stranna Larsen, får ofte spørsmål fra folk som mener de har fått for lite ved. Foto: Norsk ved

Det meste av ved som selges nå, er kuttet i lengder på 30 cm – ikke 60 cm. Så da skulle man tro at en favn stablet «moderne» ved blir to meter lang, to meter høy og i to lag? Nei, ikke helt. Fordi kortere kubber legger seg tettere, og fordi en del av veden forsvinner i sagflis fra det ekstra kappet, vil stabelen være ti prosent mindre. Du har ikke blitt lurt slik mange tror ifølge Øyvind Stranna Larsen, fagsjef i fagforumet «Norsk ved».

– Jeg har fått en del henvendelser fra vedkunder om dette opp gjennom årene. Etter å ha stablet opp veden, har de fått litt under 2,4 kubikkmeter. Vanligvis rundt 2,2 kubikkmeter. Men da har altså vedselgeren levert riktig mengde ut fra bestillingen.

3. Hvor mange sekker er en favn?

Dette er de to vanligste størrelsene på vedsekker. Den minste er 40 liter og selges i butikk. Den andre er 60 liter og selges av forhandlere. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Folk flest kjøper i dag ved i sekker. Standardsekken er da 40, 60 og 80 liter. Den du finner på bensinstasjoner og i butikker, er normalt 40 liter. Er du en av dem som tar med fire fem sekker ved når du er ute og handler mat, så kan det være greit å vite at en favn ved tilsvarer 53–55 slike sekker.

– Folk må også se hvor godt det er stablet i sekkene. Der er det mye forskjellig, mener Atle Bolgen i Bolgen vedformidling. Samtidig som han påpeker at veden gjerne stables rå i sekken.

– Så når den tørker, er det naturlig at sekken oppleves som litt mindre full. Faktisk forsvinner opptil 10 prosent av volumet.

Atle Bolgens legger mye ære i å ha fulle sekker. Foto: Eirik Haukenes / NRK

4. En pall kan være så forskjellig

Veden kommer i storsekker på en pall. Sier vedselgeren at det er en europall, så tilsvarer det ca. 18 «butikksekker» (40 liter). Bruker selgeren betegnelsen hydropall, så får du tilsvarende ca. 28 «butikksekker».

5. Hvor mye varme?

Hvor mye energi man får ut av en sekk ved varierer mye avhengig av tretype, fuktighet og ikke minst ovnen man fyrer i. Men har man en ny vedovn, kan en 40-literssekk med god bjørkeved gi deg varme tilsvarende 48 timers full guffe på en panelovn (1000w). Stadig flere vedprodusenter bruker nå også kWh som mål på mengde ved.

6. Hvor tørr skal veden være?

Ved bør helst ha en fuktighet på 18 prosent. Våtere ved gir mer sot og kan blant annet føre til pipebrann. Tørrere ved brenner fort og gir mindre varme.