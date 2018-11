Trøtt om dagen? Skift lyspærer

Høsten med sine mørke morgener gjør det ikke enkelt å komme seg ut av senga. Mange sliter med både søvn og ork til å stå opp.

– Sett på mye lys etter du våkner, det kan være en god ide, råder Janne Grønli, professor og forskningsleder i Bergen Stress and Sleep Group.

Få hjelp av morgenlys

Hun skjønner godt at du synes det er tungt å stå opp, og at du er trøtt på ettermiddagen. Får vi ikke nok lys, så sliter vi.

– Lys har den fine effekten at det forteller oss at nå er det tid for aktivitet. De signalene får vi mindre av når det er mørkt. Noen av oss opplever å gå litt i hi og tilbringe mer tid inne.

Du trenger lys både for å våkne og å holde på energien utover dagen.

– Lys signaliserer til hjernen om å være våken. Morgenlyset hjelper i tillegg den indre døgnrytmen i kroppen vår til å holde på en normal døgnrytme.

Det første du bør gjøre om morgenen når du våkner er så slå på lyset. Deretter komme deg opp og tenne enda mer lys, er hennes råd.

– Hos mennesker er den indre døgnrytmen omtrent 24,3 timer, og hos B-mennesker er den enda lengre. Når det er så mørkt ute om morgenen, så forsinkes den naturlige døgnrytmen.

Foto: Anette Torjusen / NRK

En stadig forskyvning av døgnrytmen i forhold til klokken vil etter hvert gjøre det vanskelig å sovne på kvelden, og gjøre oss trøtte om morgenen, forklarer hun.

– Kjøp ekstra lamper ved frokostbordet, bytt lyspærer til sterkere pærer og sett på flombelysningen på morgenen. Men husk å redusere lyset om kvelden.

Er det mørkt på jobben eller i resten av huset, bør du skaffe deg enda mer lys.

– Vær ute. Du får mye lys av å være i aktivitet og ute.

Trenger vi mer søvn om vinteren?

– Søvnlengden er ofte lenger om vinteren enn om sommeren. Forklaringen ligger i lysets betydning for søvn og døgnrytme. Ved manglende lys om morgenen, mister vi mye av stabiliseringen av døgnrytmen. Folk er gjerne trøttere om morgenen, og sover litt lenger, sier professor og søvnspesialist Bjørn Bjorvatn ved Universitetet i Bergen.

Men det betyr ikke nødvendigvis at vi trenger mer søvn.

– Om sommeren føler vi oss ofte mer uthvilt, til tross for mindre søvn. Igjen viser dette betydningen av lys for velvære og søvn.

Nok søvn er viktig, sommer som vinter, understreker han.

– For lite søvn gir en rekke negative helsekonsekvenser, som for eksempel trøtthet, konsentrasjonsvansker, dårligere humør, irritabilitet og så videre. Og langvarig lite søvn gir økt risiko for psykiske og fysiske lidelser, slik som depresjon, demens, overvekt, diabetes, hjerte-kar-sykdommer og økt dødelighet.