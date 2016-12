Ovnsbakt pinnekjøtt med julekrydder

Vann ut pinnekjøttet i 24 timer. De første fire timene må vannet renne kontinuerlig. Deretter holder det å bytte vann annenhver time. Det er viktig å bytte vann ofte, hvis du ikke gjør det får du altfor salt og hardt pinnekjøtt.

Dryss krydder i bunnen av langpannen. Legg en liten dusk einer i hvert hjørne. Bruk einerbær hvis du ikke har einertopper. Legg kjøttet lagvis jevnt over hele flaten. Du trenger ikke vann i formen. Pakk inn formen i minst 3–4 lag aluminiumsfolie. Bruk et ekstra minutt på å klemme til hardt i kantene, slik at det blir helt tett.

Sett formen i ovnen uten å rive opp folien. Start med 170 grader i en time. Skru deretter ned til 120 grader, og la pinnekjøttet stå tre timer til.

Hvis du faller for fristelsen til å sjekke om kjøttet er ferdig, må du pakke formen helt tett før den settes i ovnen igjen.

Når pinnekjøttet er ferdig, heller du av kraften, og bruker den til sjysaus.

La folien være på frem til servering. Liker du å svi av kjøttet rett før servering, setter du ovnen på grill og 250 grader. Sett formen høyt i ovnen, og følg godt med på kjøttet.