Kakeboksene fylles opp av de herligste ting. Det bugner av feit mat i kjøleskapet. Juletreet står ferdig pyntet i stua, og bare venter på å få en haug med gaver under skjørtekanten.

Alt ligger til rette for en perfekt jul, men har du katt eller hund, kan huset være et minefelt.

Silje Hvarnes jobber som dyrlege ved Holmestrand Dyreklinikk og har møtt mange fortvilte eiere i juletiden.

Dyrlege Silje Hvarnes gir tips til hvordan jula kan bli en god tid både for de på to- og firbeinte. Foto: Helena Rønning / NRK

– En gang kom det inn fortvilet eier med en hund av typen Bichon Frisé. Den hadde fått i seg 13 rosiner og holdt på å stryke med.

Hvarnes har noen råd slik at julen blir koselig både for både de på to og fire bein.

Feit julemat og beinrester

Ribbe, pinnekjøtt og kalkun er høydepunktet for mange i jula, men ikke kast det i matskålen.

For mye fett fra ribbe og pinnekjøtt er en gjenganger i jula, sier Hvarnes.

Ikke gi mye feit mat til dyra i jula. Det kan føre til at hunden eller katten din blir syk. Foto: VEGARD T. BLAKSTAD / NRK

– Det kan ende med betennelse i bukspyttkjertelen å føre til akutt sykdom hos hunden eller katten, og et lite hyggelig dyrlegebesøk.

Det kan gå bra i mange år, helt til det ikke gjør det lenger, ifølge Hvarnes. Et bein som setter seg fast er ingen god opplevelse for verken hund eller eier. Foto: Colorbox

Hun legger også til at ribbein kan sette seg fast i halsen til hunden. Man bør også være forsiktig med kalkunkjøtt, skinnet er giftig for hunder og katter.

Julekaker og godis

Det er mange fristelser som settes frem i jula. Det er gjærdeiger og andre godsaker som frister glupske firbeinte igjennom hele jula.

Sjokolade kan være dødelig for kjæledyret ditt hvis mengden er stor nok. Foto: Helle Therese Kongsrud

Sjokolade tåler ikke de ikke. Og mørk sjokolade er absolutt verst, ifølge Hvarnes.

– Sjokolade inneholder noe som heter teomobrin som finnes i kakaobønnene og er giftig for hunder og katter. Kun 140 gram med mørk sjokolade kan ta livet av en hund på 25 kilo.

Sett kaker og godteri et sted hvor dyra ikke kan få tak i dem, råder Hvarnes.

Det bugner av kaker og godteri i jula, men pass på at det havner i riktig mage. Foto: NRK

Juleblomster

Både hunder og katter kan synes nye planter i huset kan være spennende, og kan bli fristet til å ta seg en jafs eller to.

Da er det greit å vite at de fleste juleblomstene er mer eller mindre giftige.

De fleste blomstene vi forbinder med jul er giftige. Foto: Lena Høyberg / NRK

Hvis hunden eller katten spiser på en juleblomst og er riktig uheldig kan de faktisk dø, ifølge Hvarnes.

Dette gjelder:

Amaryllis

Julestjerne

Julerose

Tulipan

Hyasint/Svibel

Misteltein

– Det skal absolutt være lov å pynte, men pass på at ikke firbeinte får tak i dem, råder Hvarnes.

Juletre

At vi mennesker velger å dra naturen inn i huset i jula er også veldig spennende for kjæledyrene våre. Og når vi attpåtil henger masse spennende pynt på kan det ligne på et gigantisk, fristende leketøy for dyra våre, og kanskje spesielt kattene.

Juletreet kan oppfattes som et gigantisk lekestativ for dyra. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen

– Hvis du har sånne små julekuler som de vil leke med, fange og til slutt spise, og smock, så setter den seg fast i tarmen. Da ender katten på operasjonsbordet.

Julegaver

Gavene under juletreet kan fort bli åpnet før julekvelden hvis du har dyr i huset. Foto: Shutterstock

Det er kanskje fristende å legge gavene under juletreet før julaften for å komme i den rette stemningen. Men det er kanskje ikke så veldig lurt hvis du har dyr i hus, mener Hvarnes.

– Særlig hundene lukter seg raskt frem til spiselige gaver. Hvis de går løs om natten og pakker opp disse gavene og får i seg innholdet, så er jo ikke det så bra.

Er det spiselige gaver under juletreet kan fort både mat, papir og gavebånd ende opp i tarmen til dyra. Foto: Colourbox

Papiret og gavebåndet som er rundt pakkene kan også føre til et kostbart besøk hos dyrlegen.

– Gavebånd smaker ikke godt, men under lek kan de få slukt det i seg. Det kan da kveile seg inn i tarmen og lage store skader.

Ofte må deler av tarmen fjernes fordi den er blitt så skadet.

Julestress

Når vi mennesker stresser for å gjøre alt klart til jul, er det ikke bare vi som blir påvirket, mener Hvarnes.

Også dyra våre kan oppleve at julen er stressende fordi huset gjerne fylles opp med mange folk, nye lukter og kanskje det blir litt færre turer enn vanlig.

Pass på å stimulere kjæledyrene selv om jula er fylt opp av selskapeligheter. Foto: Colourbox

Sånn er jo jula, det må jo bare den firbeinte takle, tenker du kanskje.

Og det stemmer jo for så vidt.

Men Hvarnes mener at med noen enkle grep kan dempe julestresset for de firbeinte, og sikkert for eieren også.