Iskake med marengsbunn

Marengsbunn

Finn frem en springform som mellom 22 og 24 cm i diameter. Kle bunnen i bakepapir. Klipp en remse med bakepapir som er 12-14 cm høy, og kle kantene slik at du får en forhøyning av formen.

Skill eggene. Pass på at det ikke blir med noe av eggeplommen oppi eggehviten, for da får du ikke pisket den stiv. Pisk eggehviten med en klype salt i et par minytter, helst med kjøkkenmaskin. Tilsett deretter sukkeret litt etter litt og pisk til du får en glatt, skinnende og stiv marengs.

Rør inn eddiken og siktet maisenna forsiktig med en slikkepott til slutt, og fordel marengsen oppi formen.

Stekes på 140 grader (varmluft) på midterste rille i ca. 1 time og 15 minutter til marengsen er crispy utenpå, men fortsatt litt myk inni. Slå av varmen, sett døren på gløtt og la marengsbunnen bli helt avkjølt før du lager iskremen.

Bringebæriskrem

Finn frem de frosne bringebærene, fordel dem utover en tallerken slik at de får tine litt mens du lager iskremen.

Pisk eggeplommer og sukker til en luftig eggedosis. I en annen bolle stivpisker du kremfløten og frøene fra vaniljestangen til en myk krem. Vend inn kremfløten og de halvfrosne bringebærene i eggedosisen. Hvis marengsbunnen er høy på midten kan du presse den forsiktig ned, slik at du får plass til iskremen.

Hell deretter bringebærkremblandingen over den avkjølte marengsbunnen (som fortsatt ligger i formen). Sett kaken i fryseren i minst 6 timer, slik at iskremen blir fryst inn.

Fjern formen og matpapiret, og la kaken hvile på benken ca. 30 minutter før den skal serveres.

Pynt gjerne iskaken med friske bær, mynteblader og et melisdryss rett før servering.

Oppskriften er opprinnelig publisert på Trines matblogg