Går bort fra myten om åtte timers søvn

Nok søvn er viktig for helsa di, og kan holde flere sykdommer på avstand.

– Lite søvn er koblet til negativ helse. Jo kortere og mindre søvn, jo mer negativ helseeffekt, sier professor og søvnspesialist Bjørn Bjorvatn ved Universitetet i Bergen til NRK.

– Bedre å sove få timer med dyp søvn

I studier som er gjort på søvnbehov, er definisjonen på «lite søvn» under seks timer.

Men det kan være vanskelig å si akkurat hvor grensen for søvnbehov går for hver enkelt.

– Er man uthvilt om dagen, har man med stor sannsynlighet sovet lenge nok. De fleste, cirka 95 prosent, ligger mellom seks og ni timer med søvn, sier Bjorvatn.

Når du legger deg for kvelden, er det først og fremst kvaliteten på søvnen din som er viktig.

Helsa blir påvirket av søvnen vår, og for lite søvn er direkte farlig, sier søvnforsker Bjørn Bjorvatn. Foto: Anette Berentsen

– Mange vil nok si at det er bedre å sove få timer med dyp søvn, enn flere timer med overfladisk søvn.

Bjorvatn forklarer at den dypeste søvnen alltid kommer først i søvnperioden, uavhengig av sengetid. Det betyr at etter tre til fire timer med søvn, er det vanligvis ikke mer dyp søvn. Resten av søvnperioden består av lett søvn og REM-søvn (søvn med hurtige øyebevegelser).

– Sover du for lite over tid er du mer utsatt for psykiske plager inkludert depresjon, økt vekt, diabetes, hjerte- og karsykdommer og økt dødelighet.

– Få nok søvn

Professor og søvnspesialist Børge Sivertsen ved Folkehelseinstituttet anbefaler at vi sover rundt sju til åtte timer hver natt.

– Men selv om vi har gått bort fra myten om at alle må ha åtte timers søvn, ser vi at det kan få negative konsekvenser hvis man sover seks timer eller mindre. Da øker sjansen for at det kan gå utover jobben og helsa, sier han til NRK.

Han sier at man de senere år har innsett at søvnbehovet er individuelt, og varierer faktisk fra cirka seks til ni timer.

Søvnforsker Børge Sivertsen sier det er viktig å holde fast ved en jevn døgnrytme, slik at man ikke veksler mellom å sove kort og lenge. Foto: Privat

For ved lite søvn blir man også mindre produktiv, understreker han.

– Vi trenger den dype søvnen for å føle oss uthvilt både mentalt og fysisk, og får vi for lite søvn, påvirker det hukommelsen vår og hvordan vi presterer i ulike situasjoner. Den dype søvnen ser også ut til å være viktig for blant annet immunforsvaret vårt og for reguleringen av hormonnivået i kroppen.

– Har det noe å si når vi legger oss om kvelden?

– Nei, hvis du ikke forskyver døgnet ofte, har ikke klokkeslettet så mye å si. Det viktigste er at du får tilstrekkelig antall timer med søvn og at du beholder rytmen gjennom uka. Ikke sov ut i helgene, for eksempel.