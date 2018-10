Morgengretten? Grunnen kan være enkel

Morgenblide folk kan være skikkelig provoserende, det sammen kan et skikkelig surt fjes. Norske forskere har studert hva som skjer når man kutter søvnen til unge mennesker med to timer.

Testet unge

Janne Grønli er professor og forskningsleder i Bergen Stress and Sleep Group. Hun sier det er mange forklaringer på hvorfor noen er morgengretne.

– Det at man våkner opp og ikke har fått god nok søvn, er en av de viktigste grunnene. Det viser studier som er gjort i søvnlaboratorium. Søvnen til friske unge ble kuttet fra sju til fem timer i fem dager. De blir mer gretne når de ikke har fått nok nattesøvn.

Hun bruker ofte ordet dimmeperiode.

– For å forstå hvordan et B-menneske har det, må vi stå opp rundt fire eller fem på natten. Da er vi veldig søvnige. Når et B-menneske skal opp klokken sju, så blir det litt på samme måten.

Jo dypere du sover, desto vanskeligere er det å våkne.

– Når vi har raske øyebevegelser og det rykker i kroppen har vi det vi kaller fasiske hendelser. Det betyr at hjernen jobber ekstra under søvnen. Har man ofte fasisk søvn, er vekketerskelen enda høyere, forklarer hun.

Du kan gjøre noe med søvnrytmen din, slik at humøret kanskje blir litt bedre.

– Begynn i helgen når du har fri med å utsette deg for lys i det du våkner. Og ikke glem at det å være morgengretten forsvinner når kroppen våkner. Se litt gjennom fingrene med at noen er litt mer morgengretne.

Hvis du fortsatt er søvnig, så er det ikke så lett å være sprudlende. Foto: Anette Torjusen / NRK

Mer gretne

– Vi er skapt forskjellige, og det ville jo vært enda rarere om alle var like blide eller sure om morgenen, sier professor og søvnspesialist Bjørn Bjorvatn ved Universitetet i Bergen.

Og det er ikke bare om morgenen vi skiller oss fra hverandre, sier han.

– Noen er positive personer, andre negative. Noen spandable, andre gjerrige og så videre. Å være morgengretten har også mye med døgnrytmen å gjøre.

B-mennesker må ofte stå opp før de er uthvilt, og er dermed mer gretne enn A-mennesker, som gjerne er morgenfriske.

– Uavhengig av om du er A- eller B-menneske: Har man sovet for lite, er man mer gretten om morgenen, enn hvis man har sovet godt og lenge nok.

Hans beste råd er å legge seg tidsnok til å få nok søvn.

– Hvis man er B-menneske, vil lys om morgenen rett etter oppvåkning hjelpe, og slik lysbehandling vil også gjøre at man våkner litt lettere neste dag. Men man må nok fortsette med regelmessig lys om morgenen, iallfall hvis man er mye B-menneske.