Ny forskning viser at lyset påvirker og utsetter søvnen din. Er du glad i å bruke mobilen på sengen, kan det forklare hvorfor du føler deg trøtt når du våkner.

– De fleste mennesker får altfor lite av det naturlige dagslyset. Det holder ikke med lyset vi får inne, vi trenger dagslys, sier forskningsgruppeleder Janne Grønli ved Bergen Stress and Sleep Group til NRK.

Lyset utsetter søvnen

Hun er medforfatter i en kronikk i Aftenposten om søvnproblemet som kan være et lysproblem.

Når vi utsettes for dårlig feil lys gjennom en hel dag, påvirker det døgnrytmen vår, forklarer hun.

– Hvis man har et søvnproblem bør man gå grundig gjennom lysforholdene både hjemme og på jobben. For skal vi fjerne søvnproblemer som skyldes lys, må først lysproblemet fjernes.

Mange som sliter med søvn har et lysproblem, viser forskning. Foto: Anette Torjusen / NRK

Hun har forsket på hvordan det blå lyset påvirker oss hvis vi leser på mobil eller nettbrett på senga før vi legger oss.

– Når vi sovner går vi inn i ulike stadier av søvn. Dette er ikke tilfeldig, fordi søvnen har en grunnleggende funksjon. En av funksjonene er å klargjøre hjernen for en ny dag. Hjernen skal vaskes, vedlikeholdes og kontaktpunktene i hjernen skal fornyes. Nå viser forskningen at hvis man leser på mobilen eller et nettbrett før man legger seg, så utsetter det søvnprosessene i 30 minutter.

Grønli forklarer at effekten av det blå lyset varer i en halvtime etter at vi har sovnet.

– Hjernen er fortsatt litt aktiv og våken når vi sovner.

Få på filter

– Vi finner naturlig blått lys i sollys, og det er mest blått lys på dagtid mens det reduseres gradvis utover ettermiddagen. Lyset fra tv, skjermer, nettbrett og smarttelefoner avgir en mengde unaturlig blått lys, forklarer optometrist MSc hos Interoptik Gangestad, Catharina Høegh Christensen.

Catharina Høegh Christensen. Foto: Anette Torjusen / NRK

Vi blir ikke like trøtte som ved naturlig lys. Noen blir også rastløse av blått lys, forklarer hun.

Det finnes heldigvis måter å stenge det unaturlige blå lyset ute.

– På smarttelefoner kan man legge inn nattmodus, et filter som gjør at skjermen endres fra kald blå til varm gyllen. Du kan også laste ned apper til datamaskinen, nettbrett og mobilen din, sier Høegh Christensen.

Du kan også få brilleglass med blått lys-filter.

– Brilleglassene behandles med et belegg som reflekterer bort deler av det blå lyset. Dette kan du få på de aller fleste brilleglass. Du kan også få kjøpt livsstilsbriller som du kan ta på tre timer før sengetid.

Men aller viktigst:

– Tilbring minst en time ute hver dag, selv om det er overskyet.