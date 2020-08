Slik syr du ditt eget munnbind

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den store etterspørselen har skjøvet prisene i været, og ikke alle har råd til å kjøpe mange dyre munnbind.

Enten du vil spare penger eller er glad i gjenbruk, kan du enkelt sy egne munnbind.

Gratis mønster

Ingrid Vik Lysne viser deg hvordan du syr munnbind som kan vaskes og brukes flere ganger. FOTO: Karina Kaupang Jørgensen Du trenger javascript for å se video. Ingrid Vik Lysne viser deg hvordan du syr munnbind som kan vaskes og brukes flere ganger. FOTO: Karina Kaupang Jørgensen

Bomullsstoff kan kjøpes i metervare.

– Stoff koster et sted mellom 65 og 150 kroner per meter. Du får laget omtrent 12 munnbind per meter stoff. I tillegg må du kjøpe smal strikk. Røft regnet vil hvert munnbind koste 8-15 kroner i materialer, forklarer syinfluencer Ingrid Vik Lysne.

Her kan du laste ned (pdf) mønsteret Lysne bruker i videoen over. Stoffbutikken Stoff og stil har dette gratismønsteret på sine sider.

Hjemmesydde munnbind i stoff gir ikke like god beskyttelse som medisinske munnbind, og de som syr og selger tøymunnbind må merke dem med dette.

– Selv om man begynner å bruke munnbind vil det fortsatt holdes fast ved rådene: hold avstand til andre (minst én meter), vask hendene, hold deg hjemme om du er syk, praktiser hostehygiene, unngå å møte for mange mennesker, sa helseminister Bent Høie til Faktisk.no på torsdag.

Kun for friske

Folkehelseinstituttet (FHI) understreker at alt helsepersonell fremdeles skal bruke medisinske munnbind type II og IIR, men friske nordmenn kan gjerne bruke hjemmesydde varianter.

Dersom munnbindene brukes feil, blir det bare en falsk trygghet.

– Vi er enige i at gjenbruk er bra, men når det kommer til munnbind anbefaler vi at du følger Europeisk standard for tøymunnbind , sier Hanne-Merete Eriksen-Volle, seksjonsleder i FHI.

Det er viktig at munnbindet du bruker har tilstrekkelig høy og kjent filtreringsevne.

– De europeiske rådene sier at det skal være høyere enn 70 prosents filtreringsevne, presiserer hun.

Du må sy av et stoff som er tett nok og ment for resirkulering. De kan brukes av alle over tre år, men ansiktet må måles slik at størrelsen blir passende.

– Munnbindene må vaskes på minst 60 grader, og du må sy mange nok til at de kan skiftes når du skal spise og hvis det blir fuktig, legger hun til.

Ubrukt munnbind bør oppbevares på et tørt og rent sted. Brukte munnbind bør oppbevares i en lukket pose til du kan få de vasket.

– Husk å rengjøre hendene dine etter at du har berørt et brukt munnbind, og før du setter på deg et rent, presiserer hun.

Her er FHIs råd om munnbind og stoffmunnbind.