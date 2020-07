Selger munnbind med gull og diamanter

– Folk vil ønske seg munnbind i tiden som kommer. Vi bruker gull, zirkoner og ekte diamanter, sier juvelér og butikkeier Dipak Choksi til nyhetsbyrået Reuters.

Munnbind til 50.000 kroner

Han forteller at den dyreste masken koster 5322 doller, eller mer enn 50.000 norske kroner. Hvis kunden nøyer seg med zirkoner, er prisen på snaue 20.000 kroner. Ideen til masseproduksjon fikk han etter at en kunde kom inn og bestilte en slik maske, skriver India Today.

Juvelér Dipak Choksi selger munnbind til de alelr rikeste. Foto: Reuters

– Han kom inn med egne edelstener og bestilte et munnbind som han skulle ha på seg i bryllupet sitt, sier Choksi.

Han sier stenene kan brukes i andre smykker senere.

Surat i indiske Gujarat er kjent som «Diamantbyen» fordi nesten opp til 90 prosent av verdens sliping av de verdifulle stenene foregår der. Men nå har salget av diamanter falt med rundt 80 prosent under koronapandemien, skriver Times of India. Rundt 60 prosent av salget går vanligvis til USA.

Munnbind med diamanter og zirkoner. Foto: Reuters

Diamanter til bryllup

Reuters treffer tenåringen Devanshi i butikken til Choksi. Også hun kjøper seg et munnbind som hun skal ha på seg i bryllup.

– Jeg kom for å kjøpe øredobber. Men så syns jeg munnbindene her var finere enn smykker. Jeg trengte et som skulle matche antrekket mitt, så da kjøpte jeg dette, sier hun. Hun holder fram et lilla munnbind med ekte diamanter i et slags stjernemønster.

Devanshi med munnbindet hun skal ha på seg i bryllup. Foto: Reuters

Antall koronatilfeller i India har passert 820.000 og flere enn 22.000 er døde.

Ifølge hjelpeorganisasjonen Oxfam eier 10 prosent av den indiske befolkningen hele 77 prosent av verdiene i landet.