Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter at Helsedirektoratet varslet nye retningslinjer for munnbind har apotekene opplevd en markant økning i etterspørsel.

Det har fått prisene på munnbind til stige voldsomt. En pakke med 50 bunnbind har mer enn syvdoblet seg viser NRKs oversikt.

Dette får tobarnsmor, Line Elvsveen til å reagere.

Hun sier hun ikke har råd til å betale de høye munnbind-prisene, dersom det blir påbud.

– I vår situasjon så går det ikke. Jeg vil jo forholde meg til tiltak og grep som blir satt, men da har jeg ikke sjans, sier hun.

I morgen vil helsemyndighetene gå ut med nye retningslinjer om hva slags situasjoner det kan bli påbudt med munnbind i Norge.

Klasseskille i pandemien

NRK har regnet ut hva en familie på fire må ut med i løpet av en måned dersom man kjøper munnbind fra Boots eller 123 apotek.no, som begge har en pris på 790 kroner for en pakke med 50 munnbind.

Hvis man tar utgangspunkt i en åttetimers dag, hvor man må bruke to munnbind per person, må en familie på fire ut med 126,40 kroner dagen.

Det tilsvarer cirka 3792 kroner i måneden.

– Om prisen fortsetter å øke blir det umulig. Da vet jeg rett og slett ikke hvordan jeg skal løse det, sier Elvsveen.

Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen er bekymret for at det skal bli et enda tydeligere klasseskille mellom dem som har mulighet til å følge smittevernrådene og dem som ikke har det.

– For mange familier som i disse dager lurer på hvordan i all verden de skal få råd til én skolesekk, er det klart at en utgift på fire ganger dette - hver måned - vil fremstå som helt umulig.

Smith-Solevåg mener det sier seg selv at folk ikke vil kunne prioritere dette hvis det ikke gjøres grep så munnbind kan bli tilgjengelig for alle.

SIST I KØEN: – Vi er bekymret for at både de som hadde det vanskelig da krisen inntraff i mars, så vel som de nye gruppene som nå har fått endret livssituasjonen sin drastisk, alle havner sist i køen for å få tak i munnbind, sier Smith-Solevåg. Foto: Mette Randem

– Det ville vært en fallitterklæring for oss som samfunn dersom det skulle vise seg at deltagelse – hvis det krever munnbind – blir avhengig av lommebok

Han mener vi bør sikre et inkluderende samfunn hvor så mange som mulig kan delta på fellesskapsarenaene som finnes, i en tid hvor vi trenger det som mest.

– Nå er ikke tiden for å tenke profittmaksimering eller «meg og mitt». De som har, må dele med dem som ikke har; om det så er munnbind eller andre ressurser.

– Pandemien har tydelig vist de vonde økonomiske forskjeller

I et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsministeren, spør Audun Lysbakken (SV) blant annet om Bent Høie vil sørge for å innføre tiltak som gjør at et slikt krav ikke rammer de med dårlig råd økonomisk.

PRISEN KAN ØKE: – Om munnbind blir påbudt på blant annet offentlig transport må en anta at prisen øker, skriver Audun Lysbakken (SV) i spørsmålet til helse- og omsorgsministeren. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det blir en stor utgift for mange, særlig for folk med helseproblemer og dårlig råd, står det.

Lysbakken skriver videre at det er svært viktig at mennesker i risikosonen som har underliggende sykdommer som gjør koronasmitte særlig farlig, kan beskytte seg.

– Pandemien har tydelig vist de vonde økonomiske forskjeller i helse som eksisterer og derfor er det viktig at staten tar ansvar for at mennesker med dårlig økonomi har råd til å beskytte seg og følge pålegg om godt smittevern.

Høie om pris: Dramatisk situasjon

Helseminister Bent Høie gjestet torsdag Dagsnytt 18. Han bekreftet at bruk av munnbind var et tema i et møte med fylkeskommunene, de 10 største kommunene og Kollektivtrafikkforeningen i ettermiddag.

– I den sammenhengen inngår vurderingen av munnbind, for rushtiden i kollektivtrafikken er en av de situasjonene der det å holde minst halvannen meters avstand er vanskelig.

Høie sier samtidig at det norske folk må vente til i morgen før det blir klart hvilke råd som kommer. Helseministeren fikk også spørsmål om hva han tenker om at prisen på munnbind har skutt i været.

– Det har vært en dramatisk situasjon der de siste døgnene. Det er noe det jobbes med nå.

– Det gjelder tilgang på munnbind, og om man kan bruke tøymunnbind som man kan vaske og bruke om igjen. Hvis det kommer råd om bruk av munnbind i Norge, så må det både være råd om hvordan man tar det på riktig, og hvordan man skal få tilgang til det økonomisk, sier Høie.