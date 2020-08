Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Christina Sörnsen starta å sy tøymunnbind allereie i mars, då samfunnet stengde ned. I det siste har symaskina i kjellaren i Sveio gått varm.

– Eg la ut eit bilde av dei fyrste tøymunnbinda på Facebook. Etter det har det kome inn bestillingar heile tida.

Etter sommarferien og all omtala av munnbind, var innboksen full av bestillingar.

Ho har annonsert på både Facebook og Finn.no. Fyrst no har ho funne informasjon om kva reglar som gjeld ved sal av ikkje-medisinske munnbind.

– Då eg starta i mars var det ingen reglar. Dei siste dagane har eg lest meg opp på regelverket, og jobbar med å merke produkta mine, seier Sörnsen.

SYR: Christina Sörnsen er eigentleg skodespelar, men starta å sy tøymunnbind under namnet «Frøken Sörnsen», då alle førestillingar blei avlyst i mars. Foto: Privat

Mange informerer ikkje

Tøymunnbind kan vere eit rimelegare alternativ til medisinske munnbind.

På nettstader som Finn, Tise og Epla ligg det ute fleire hundre annonsar frå privatpersonar som sel heimesydde tøymunnbind.

Regjeringa har varsla at det kjem råd om munnbindbruk 14. august, truleg med råd om munnbindbruk på kollektivtransport. Då kan trykket på heimelaga munnbind bli endå større.

Men langt frå alle har merka annonsane med viktig informasjon: I kva grad tøymunnbinda vernar mot smitte.

Det må dei ha, fortel Sverre Limtun i Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB)

Han seier det skal kome tydeleg fram at tøymunnbind ikkje vernar mot koronasmitte på same måt som medisinske munnbind gjer.

– Det kan stå at det kan avgrense dropespreiing, men det skal ikkje så at det vernar mot Covid 19 og reduserer risikoen for å bli smitta, seier Limtun

SAL: På finn.no ligg det fleire hundre annonsar for både tøymunnbind og medisinske munnbind ute for sal. Foto: Skjermdump

På nettstaden sikkerhverdag.no har direktoratet samanfatta krav til dei som sel ikkje-medisinske munnbind, som tøymunnbind. Forbrukaren må få tydeleg informasjon som gjer dei i stand til å vurdere tryggleiken til produktet, skriv direktoratet.

«I praksis betyr dette at det skal følge med ein tydeleg åtvaring om at produktet ikkje beskyttar deg mot nokon risiko, og at produktet berre er meint til privat bruk.»

– Når ein vel å produserer slike munnbind, må ein vere klar over at den informasjonen må ut til forbrukaren, slik at ein ikkje skaper ein falsk tryggleik, seier Limtun, som er utgreiingsleiar i DSB.

Krav til ikkje-medisinske munnbind/tøymunnbind Ekspandér faktaboks Sikkerhverdag.no, som er drifta av Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap, skriv dette om tøymunnbind: Det finnes også andre typer produkter på markedet som ikke er medisinsk utstyr eller personlig verneutstyr. Dette kan for eksempel være masker laget av papir, eller munnbind som er sydd av tekstiler. Disse produktene er kun ment for privat bruk. Ikke-medisinske munnbind/ tøymunnbind kan være fabrikkproduserte eller hjemmelagde, og de kan være laget for én eller flere gangs bruk (vaskbare). Beskyttelsesgraden til slike masker er ukjent, men de kan redusere dråpespredning. Dersom slike produkter skal selges på det norske markedet må kravene i Produktkontrolloven være oppfylt. Dette innebærer at du som forbruker må få tydelig og lett tilgjengelig informasjon som gjør deg i stand til å vurdere sikkerheten ved produktet. I praksis betyr dette at det skal følge med en tydelig advarsel om at produktet ikke beskytter deg mot noen risiko, og at produktet kun er ment til privat bruk. Det er lov til å skrive at slike produkter reduserer dråpespredning, men informasjonen som følger med produktet kan ikke ha referanser til personlig verneutstyr eller medisinsk utstyr. Produktet skal ikke ha merking som antyder noen form for beskyttelsesklasse. Slike masker skal heller ikke CE-merkes. Kjelde: sikkerhverdag.no

Ber brukarane undersøke sjølv

Finn.no var ikkje kjend med at det stillast konkrete krav til sal av munnbind frå privatpersonar til privatpersonar.

– Vi har per i dag ingen ekstra kontroll på om annonsar for munnbind som seljast på FINN tilfredsstiller konkrete krav, skriv Geir Petter Gjefsen, leiar for forbrukartryggleik i selskapet.

Finn.no seier dei vil følgje med på tilrådingar frå Folkehelseinstituttet.

– Generelt sett kan eg sei at vi oppmodar alle våre brukarar, både når det gjeld munnbind og elles, å gjere undersøkingar rundt det som seljast

Tise seier dei har sett ai auke i sal av munnbind laga av tøy over sommaren, og meiner det er bra med alternativ til eingongsmunnbind.

– Men det aller viktigaste i desse dagar er smittevern. Vi ber alle brukarar om å vere oppdaterte på retningslinene til Folkehelseinstituttet til ein kvar tid, seier Victoria Hauk, marknadssjef i Tise.

TREND: Fleire har sel heimeproduserte munnbind på nett. Her frå appen Tise. Foto: Skjermdump

Ikkje til medisinsk bruk

Medisinske munnbind blir produsert for bruk i helsetenesta og har klare standardar, men det er, ifølgje Folkehelseinstituttet, ukjend kor mykje ulike tøymunnbind vernar mot smitte.

Christina Sörnsen i Sveio seier hennar kundar er opptekne av kor trygge tøymunnbinda er, og at ho gir dei informasjon om kva munnbinda hennar vernar mot og ikkje.

Ho synest det er bra at det kjem tydelege reglar, både for sjølve munnbinda og korleis dei skal merkast.

– Det er bra med retningsliner for produksjonen, slik at dei blir sydd ordentleg og reduserer dropesmitte. Det og merking av produkta, er ein tryggleik for både for dei som skal kjøpe og for vi som sel munnbind.