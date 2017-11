Så var det den tiden av året igjen. Julebordsesong betyr slipssesong. Først venstre del over høgre, eller var det omvendt?

– Jeg syns det er mange dårlige knuter der ute. Jeg må ofte hjelpe menn med å knytte slipset for de, sier dommer i Symesterskapet Tine Solheim.

Enda sin unge alder har har Andreeas Feet (28) allerede rukket å bli et kjent navn innen design og søm. I dag jobber han blant annet med utvikling av nye produkter hos den veletablerte dressprodusenten Regent i Weissenburg i Tyskland. Som dommer i Symesterskapet ser man alltid Feet med et stramt og korrekt slips rundt halsen.

– Et pent knyttet slips er uten tvil det aller viktigste. Det kan fortelle mye om personligheten til herren. Om han er organisert og ryddig, rask og impulsiv, eller egentlig ikke burde gått med slips i det hele tatt, sier han.

Sammen med Tine Solheim er Andreas Feet dommer i Symesterskapet. Der går han i dress og alltid med et perfekt knyttet slips. Foto: Marit Hommedal / NRK

Andreas Feet mener det er forskjell på dem som bruker slips til vanlig og de som helst ikke vil, men må bruke slips. De som bruker det til vanlig har ofte ikke luft mellom kragen og toppen på knuten.

– De har gjerne en knute som passer til dere personlighet og stil, som viser at den er valgt med omhu. De som ikke egentlig vil bruke slips, har ofte de motsatte pregene, knuten er slapt knyttet og sitter løst i halsen.

Her er Andreas sine favorittknuter.

1: Four in Hand

Hvordan knytte slipsknuten: four in hand Du trenger javascript for å se video.

Det er nok denne knuten du ser flest av ved årets julebord. I tillegg er det denne knuten Andreas Feet oftest velger selv. Med andre ord en klassisk knute.

– Det er ikke noe som er bedre enn en Four-in-hand med dyp kløft, mener slipskongen.

Dette er knuten du bør velge om du har et tykkere slips og vil ha et uformelt uttrykk. Knuten er nokså enkel og asymmetrisk.

– Dette er en knute som gir et mer karakteristisk trekk til antrekket i sin helhet, mener Andreas Feet.

2: Half Windsor

Hvordan knytte slipsknuten: half windsor Du trenger javascript for å se video.

Denne slipsknuten har en fin størrelse og passer til de fleste, men den er litt mer formell og kanskje mest brukt blant forretningsmenn. Den passer til tynne og medium tykke slips.

– Dette er en symmetrisk knute med fin størrelse for de fleste herrer, men med alle knuter må man ta i betrakting bredden på slipset i proporsjon med skjortekragen og sin egen nakkestørrelse. En liten knute vil gjøre nakken visuelt bredere, og vice versa.

3: Windsor

Hvordan knytte slipsknuten: windsor Du trenger javascript for å se video.

– Når jeg bruker et slips av tynnere kvalitet benytter jeg Windsor, som gir en litt fyldigere knute enn Four-in-hand og gir et elegant touch av asymmetri.

–Dette er en knute for de godt erfarne herrene, sier høflige Andreas Feet.

Litt mindre høflig sagt er dette en knute for litt eldre og litt større menn. Den er symmetrisk og har fin størrelse for menn med tykkere hals eller til å bruke med en mer åpen krage.

– En klassisk Windsor er lekker. Dette er den flotteste og mest elegante knuten, mener Tine Solheim.

4: Prince Albert / Double Four in Hand

Hvordan knytte slipsknuten: prince Albert Du trenger javascript for å se video.

Som det ligger i navnet er dette en større og tykkere versjon av Four in Hand. Knuten egner seg godt når slipset er for langt eller man behøver en tykkere knute. Andreas mener denne knuten gir et stramt og presist uttrykk.

– Denne knuten gjør seg best ved bruk av middels tykke silkeslips, og kan komplimentere et hverdagsantrekk like godt som formelt.

Altså kan du bruke den på jobb og fest, alt etter hva du selv ønsker.

5: Balthus

Hvordan knytte slipsknuten: balthus Du trenger javascript for å se video.

– Dette er kongen av slipsknuter, sier Andreas Feet.

Denne knuten er stor og voluminøs, og er derfor perfekt til dem som ikke er redd for å vise seg frem. Dette er nok knuten du ser færrest av på julebordet.

– Med denne knuten går man ikke under radaren på noen som helst måte, sier den klassiske slipskongen.

– Denne har jeg aldri brukt, og vil heller ikke det i nærmeste fremtid.

Om du vil prøve denne knuten er det lurt å tenke på at slipset blir kort og det er derfor nødvendig med vest.