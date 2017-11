Lag en bluse av bestemors gamle duk

I motebildet har man lenge sett håndbroderte klær, men gjerne med en altfor høy prislapp.

– Skal du kjøpe en bluse med håndbroderte detaljer i butikken må du ut med tusenlapper, sier redesign-dronning Jenny Skavlan.

Jenny Skavlan var gjestedommer da det handlet om gjenbruk og redesign i Symesterskapet. Der lagde deltakerne blant annet bluser av gamle duker og gardiner. Foto: Marit Hommedal / NRK

Hun er gjestedommer i Symesterskapet på NRK1 hvor hele episoden handler om gjenbruk og redesign. Her laget deltakerne bluser av gamle duker og gardiner.

Her kan du se alle blusene deltakerne lagde:

Slik går du frem om du vil lage din egen bluse:

1: Finn stoff

Denne duken ble det kamp om i Symesterskapet og det var Monica som til slutt kapret drømmestoffet og sydde denne vakre blusen. – Du har vært heldig med materialet, men du har også vært flink til å bruke det, sa Jenny Skavlan om blusen hennes. Foto: Tore Zakariassen / NRK

Ta en leteaksjon på loft og kjeller etter gamle duker eller gardiner som ikke lenger er i bruk.

Bestemor har kanskje en brodert duk som har en stygg kaffeflekk som du kan klippe deg rundt? Det ligger nok mange godbiter rundt om som man ikke har tenkt på at kan bli et moteriktig plagg.

Du kan også ta turen til den den lokale gjenbruksbutikken, Fretex eller andre har vakre duker og gardiner liggende.

Ikke bare er det miljøvennlig og moteriktig med en bluse laget av en gammel duk eller gardin, det gir også plagget mer sjel mener gjestedommeren.

– Jeg er opptatt av at vi skal bruke materialer som finnes i de tusen hjem, at de ikke skal støve bort i skap fordi man ikke bruker duker like mye i dag som man gjorde før.

2: Finn mønster

Ingrid måler opp mønster på blusen hun syr. Hun valgte å kombinere flere duker for å lage blusen sin. Foto: NRK

Du velger selvsagt selv hva slags mønster du vil sy i. I Symesterskapet lagde deltakerne en lang bluse med mansjetter, løpegang og splitt.

Om du har en absolutt favorittbluse liggende i skapet finnes det et smart triks for å sy en topp i akkurat den fasongen.

Kan du mønsterkonstruksjon, kan du enkelt lage en ny bluse av din gamle favorittbluse. Men kan du ikke mønsterkonstruksjon, viser deltakerne i Symesterskapet Ingrid L og Ingrid B hvordan du enkelt kan kopiere favorittblusen din i videoen her:

Ingrid L og Ingrid B forklarer hvordan du enkelt kan tegne av mønsteret på favorittt-blusen. Her lager de det de kaller IngridTEE.

3: Ikke gå i stoff-fella

Brage plasserte mønsteret midt på magen, mens Monica plasserte det høyere oppe. – Mønsteret trekker fokuset feil vei, mente Skavlan om Brage sin bluse. Foto: Tore Zakariassen / NRK

Det er mange feller å gå i med å sy med mønstrete stoff som ikke akkurat er metervare.

I Symesterskapet lagde Brage en bluse av to broderte duker, men han fikk kritikk fordi han plasserte mønsteret midt på magen på blusen.

– Det trekker fokuset til feil sted, kommenterte Jenny Skavlan.

Det du kan lære av Brage sin feil er å plassere mønsteret smart. Hvor vil du ha fokuset? Der du plasserer mønsteret får du fokuset.

Om du velger å kombinere flere duker og gardiner er det lurt å tenke på hvordan stoffene jobber sammen. Et mykt stoff fungerer kanskje ikke like godt sammen med et stivt stoff. Pass på dette før du syr de sammen.

– Blusen skal ikke se ut som en vandrende gardin, tipser Jenny Skavlan.

Det er Solheim enig i.

– Jeg ville prioritert å plassere broderiene på forstykket eller skuldrene. Har du ikke nok stoff kan du for eksempel sy inn et bærestykke bak.

4: Sy pent

Bjørg dekket over en kaffeflekk med å sy på en stoffbit. Det fikk hun mye skryt for. Foto: NRK

Det er lurt å sy pent. Det er alltid et lurt råd, men ikke alltid like enkelt å følge. Når du syr i håndbroderte materialer er det lurt å ha en plan før du begynner. Det er ingen metervare med stoffet så du må tenke før du går i gang.

– Det er viktig å starte med å studere broderiene, finne ut hvor du vil ha de plassert på blusen. Derfor er det lurt å ha et papirmønster, for å utnytte stoffet best mulig.

– Det er ingen synd å ha sømmer rundt om på et slikt plagg, det viktigste er å tenke på hvor du vil ha broderiene plassert.

5: Få og gi inspirasjon

Ingrid valgte flere duker. Til og med mansjettene har fått en duk festet på. Foto: Tore Zakariassen / NRK

Håndbroderte bluser og topper er moteriktig, men også en miljøvennlig måte å sy på.

– Om man syr for å være miljøvennlig er jo utnyttelse av gamle materialer det lureste man kan gjøre, tipser Skavlan.

– Om man syr for å være miljøvennlig er jo utnyttelse av gamle materialer det lureste man kan gjøre, tipser Skavlan.

Og det er mange som redesigner og syr om brukte duker og gardiner. Søk på nettet etter hvordan du vil at blusen din skal se ut til slutt.

Bruk emneknagg #nrksy og inspirer andre med din topp!