Sint, sexy eller sippete? Hva slags alkohol du drikker kan avgjøre

Øl, vin eller sprit kan påvirke følelseslivet ditt på forskjellig måte, viser en ny studie som er gjort om alkohol og følelser.

Sprit kan for eksempel gjøre at du føler deg sint, sexy eller sippete, mens rødvin eller øl kan gjøre deg avslappet.

Sprit kan blant annet gjøre at du føler deg aggressiv. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Det farefulle er hvis man drikker alkohol for å føle seg på en bestemt måte, kanskje for å få selvtillit. Undersøkelsen viser nemlig at du risikerer å reagere helt annerledes på alkohol enn det som var tiltenkt, sier professor Mark A. Bellis ved King`s College til BBC.

30.000 deltagere fra 21 land i alderen 18–34 år har deltatt i undersøkelsen. De har svart på hvordan de føler seg etter å ha drukket ulike typer alkohol. Hensikten med studien var å finne ut om følelser styrer valg av alkohol, slik at forebyggingen av alkoholisme kan bli mer målrettet.

Studien viser at rødvin gjør folk mer apatiske enn hvitvin, og at man føler seg mer avslappet av rødvin og øl.

Sprit er den alkoholen som påvirket flest følelser.

Over 40 prosent av de spurte svarte at sprit gjorde at de følte seg mer sexy, mens over halvparten sa at sprit ga dem mer energi og selvtillit. En tredjedel følte seg aggressive når de drakk sprit.

Ulike typer alkohol har ulik påvirkning. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Hjernen bedøves

Funnene overrasker ikke alkoholvett-organisasjonen Av-og -til.

– Det at rødvin gjør deg avslappet og sprit gjør deg vill og gal, er noe vi læres opp til fra ganske tidlig alder. Det finnes flust av TV-serier der hovedpersonen trenger et glass vin eller øl for å slappe av, eller filmer der det shottes for å bli klar for utekvelden. Fordi vi har en forventning til at rødvin gjør oss avslappet, er det heller ikke så overraskende at mange rapporter at de drikker rødvin for å slappe av, sier Elise Nyborg Eriksen, fungerende generalsekretær i Av- og- til.

Elise Nyborg Eriksen. Foto: Av- og- til

Hun sier folk har forventninger til hvordan alkohol virker.

– Mange tror for eksempel at alkohol har en oppkvikkende effekt. Men det som faktisk skjer er at hjernen bedøves. Man blir mer impulsiv og tenker mindre på konsekvenser. Etter hvert som man drikker mer, vil dømmekraften og evnen til å konsentrere seg og huske, svekkes. Denne effekten kommer av etanolen, virkestoffet som finnes i sprit, vin og øl.

Uansett hva du drikker kan alkohol forsterke allerede eksisterende følelser, forklarer hun.

– Flere har nok kjent på at tunge følelser kan føles enda tyngre etter et par glass for mange. Og drikker man for mye kan vanskelige tider bli verre å takle.