Så ofte bør sluket renses

– Det er smart å rense sluket før du reiser på ferie. Er det mye dritt i sluket, kan det være vanskelig å fjerne det, om det har tørket helt inn, sier Are Skaar Nielsen, fagsjef i Rørentreprenørene Norge, til NRK.

Are Skaar Nielsen er fagsjef i Rørentreprenørene Norge. Foto: Rørentreprenørene Norge

Du bør også rense sluket før du forlater hytta etter endt påskeferie.

– Skal du ikke tilbake til hytta før sommeren, er det en viss fare for uttørking.

Passer du ikke på, kan det få konsekvenser:

– I verste fall kan hele sluket, og det tilkoblede røret, bli tett. Innholdet i sluket kan forsteine seg, noe som fører til oversvømmelse når du skal dusje. Det kan bli kostbart, advarer Skaar Nielsen

Påvirker badets levetid

Manglende vedlikehold fører til at såpe og hårprodukter fester seg sammen med håravfall.

– Det kan bli ubehagelig lukt hvis du ikke renser sluket med jevne mellomrom, bemerker fagsjefen.

Simon Andre Olsen er rådgiver i Gjensidige, med ansvar for skadeforebygging av bolig. Han bekrefter at det er spesielt viktig å passe på badet forbindelse med ferieavviklingen:

– Fett, smuss og hårrester i et sluk som blir stående ubrukt kan bli beinhardt. Med et tett eller delvis tett sluk vil vannet «presse på» i stedet for å renne forbi, opplyser han.

Olsen i Gjensidige forteller at mange forsikringssaker kan knyttes til rensing av sluk.

– Er sluket tett, vil det påvirke badets levetid. Derfor er rensing av sluk er noe av det enkleste og mest besparende vedlikeholdsarbeidet du kan gjøre. Det tar kort tid, og siden sluket gjerne er i boligens dyreste rom, kan det være en lønnsom investering av tid, sier han.

Rens hvert kvartal

Så hvor ofte bør sluket renses? Tommelfingerregelen er å rense sluket hver kvartal, men det avhenger av hvor mye belastning sluket blir utsatt for.

– I en husstand med mye dusjing, kan man oppleve at sluket går tett etter en måned. Spesielt hvis flere familiemedlemmer har langt hår, påpeker Skaar Nielsen.

Han støttes av Olsen i Gjensidige:

– Sluk som blir lite brukt kan kanskje klare seg med et par rensinger i året, mens et bad som blir mye brukt bør kanskje renses annenhver måned. Sluket må renses med en gang vannet renner saktere enn normalt, men det bør renses før vannet renner saktere enn normalt. På denne måten hindrer du fettavleiringer i sluket og unngår uforutsette utgifter, avslutter han.

RENSE SLUK: Fett og hårrester i sluk kan i verste fall føre til oversvømmelse. Illustrasjonsfoto. Foto: Maria Elsness / NRK