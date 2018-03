Nytt skadedyr kommer med pappesker

– Skjeggkre lever hovedsakelig av celluloseholdige materialer, og kan spres som «blindpassasjerer» med pappesker under varetransport, sier Johan Mattsson, fagsjef i Mycoteam, til NRK.

Skjeggkre ble oppdaget i Norge i 2013, og antallet har økt i rekordfart. Voksne skadedyr klarer seg på materialer som papir og tapet.

SKJEGGKRE: Per Viggo Bergsvik har fanget skjeggkre i en såkalt limfelle. Systematisk bruk av limfeller kan hjelpe deg med å kartlegge omfanget. Foto: Janne Seime Siler / NRK

Per Viggo Bergsvik og samboeren fikk huset fullt av det irriterende skadedyret.

– Det er psykologisk terror å ha skjeggkre i hus. Du vet aldri hvor de er. Plutselig er de på stuebordet og nærmest klatrer på deg. Også er de så vanskelige å bli kvitt, sier Per Viggo.

Pass opp for bølgepapp

Bølgepapp er spesielt utsatt for skjeggkre.

– Her er det mange skjulesteder der insektene gjemmer seg og legger egg. Skjeggkre kan krype ut av pappesken når de kommer inn i boligen, advarer Anders Aak, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Pappesker som står på lenge lager, er spesielt utsatt.

BØLGEPAPP: Pappesker som plasseres i varme lagerbygninger over tid, vil være ekstra utsatt for skjeggkre. I bølgepapp er det mange gjemmesteder der insektet kan legge egg. Illustrasjonsfoto. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Ikea er ett av mange varehus som bruker mye pappemballasje. De er kjent med at skjeggkre kan være en generell utfordring knyttet til papp. I samarbeid med Anticimex har de iverksatt en omfattende skadedyrkontroll for å kartlegge omfanget av skjeggkre i de norske varehusene:

– Vi har satt ut limfeller på alle varehus i Norge. Det er funnet skjeggkre på alle varehus, men bare ett eller to, og ikke nok til at Anticimex anbefaler ytterligere oppfølging. Så langt tyder rapportene på at dette ikke er noe stort problem, men de endelige rapportene foreligger ikke før om et par uker, sier Jan Christian Thommesen, kommunikasjonssjef i Ikea Norge.

– Finner du en uønsket blindpassasjer du tror kan stamme fra oss, ta kontakt med kundeservice umiddelbart slik at vi kan utrede saken.

Drastiske tiltak

For Per Viggo Bergsvik og samboeren ble skjeggkreene så plagsomme at de måtte gå drastisk til verks.

– Vi hadde pappeskene liggende på stuegulvet en måned etter at vi pakket ut av eskene. Min teori er at insektene kommer fra eskene, sier Per Viggo.

Paret støvsugde og vasket hele huset, og puttet limfeller i alle rom. Deretter sprayet de huset med gift og åpnet alle vinduer. Så reiste de på påskeferie.

– Da vi kom tilbake fant vi kun døde dyr. Vi har ikke sett levende skjeggkre siden.

Bli kvitt skjeggkre

Riktig håndtering av pappesker er smart for å unngå de små blindpassasjerene.

– Pakker du opp pappesken på et bord, da har du kontroll på innholdet. Ikke la pappen bli liggende på gulvet for lenge. Frakt så pappen til gjenvinning så fort du har mulighet, tipser Mattsson i Mycoteam.

– Det beste er om du kan pakke ut av eskene utenfor boligen, råder Aak i Folkehelseinstituttet.

Oppdager du skjeggkre i hus, er det første du bør gjøre å sette ut limfeller. Kommer det mange skjeggkre i limfella, bør du ta kontakt med et profesjonelt skadedyrfirma.

I tillegg er det lurt å ha det tørt og rent i boligen.

– Holder du det ryddig, fjerner matrester og smuler, samt støvsuger hyppig, blir det vanskeligere for skjeggkreene.