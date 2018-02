Er bare ankler om vinteren farlig? Det spørs

Korte sokker og bar hud i joggesko har blitt et vanlig syn på vinterføre. Uansett hvor mye foreldre rister på hodet eller hever pekefingeren, er halvsokkene på plass i minusgrader.

Men har foreldre rett? Vi har spurt legene om man blir syk av denne trenden.

– Det er flere studier som viser at kalde føtter fører til hyppigere forkjølelser etter at du har vært kald, sier professor Allan Randrup Thomsen ved Universitetet i København til NRK.

Dårlige motstandskraft

Man blir ikke først og fremst syk på grunn av kalde føtter, understreker han.

Spørsmålet er om du blir syk når du går sånn. Legene mener du ikke blir det hvis du ikke fryser. Foto: Anette Torjusen / NRK

Professoren forklarer at forkjølelse er en infeksjonssykdom og uten smitte, så får man heller ikke sykdommen. Men en del av oss blir hele tiden utsatt for forkjølelsesvirus og har derfor forbigående virus på slimhinnen.

– Virus på slimhinnen fører ikke alltid til at du blir syk, men hvis man blir kald, for eksempel på føttene, så reduseres blodtilførselen til slimhinnene. Det gjør at du igjen kan få redusert motstandskraft. Det kan gjøre deg syk.

Tett eller åpent ved anklene? Det kommer an på om du fryser eller ikke, mener ekspertene. Foto: Anette Torjusen / NRK

Kald på huden eller kroppen?

– Jeg er ikke så sikker på om en lege kan si så mye mer enn det mor kan her. Alle vet jo at det øker sjansen for å bli syk, om en fryser, sier Brynjulf Barexstein, allmennlege og sjeflege hos Lommelegen til NRK.

Han mener vi ikke trenger noen presise medisinske forklaringer på akkurat det, så lenge vi vet at det er sånn. Men går du rundt med bar hud på anklene i minusgrader, så er det ikke sikkert at det øker sjansene for å bli syk. Så lenge du ikke fryser.

– Vi har jo til enhver tid en langt større hudflate eksponert for kulde i ansiktet. Og det er om «kroppen fryser», altså om vi er generelt kalde, som teller. Ikke en liten bit med eksponert hud, sier sjeflegen.

Sjeflege Brynjulf Barexstein. Foto: Lommelegen

Det går nemlig an å være god og varm generelt, mens man samtidig har en liten blottet hudflate omkring anklene.

– For øvrig vet vi at det å bli kald på bena, generelt kald, altså ikke bare en liten hudflate, øker sjansen for urinveisinfeksjon.