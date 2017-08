Håndklehaugen har en tendens til å vokse seg stor, særlig med flere ungdommer i huset. Hvor ofte du må vaske dem kommer an på hvordan du bruker dem.

Håkon Lindahl i Fremtiden i våre hender mener vi ikke trenger å vaske så ofte som vi gjør. Foto: Jon Skille Amundsen 2016

– Med håndklær er det en risiko for at det kan oppstå bakterievekst, og det bør ikke gå altfor lang tid mellom hver gang man bytter dem. Men avhengig av hvor ofte man dusjer, kan nok de fleste bruke et håndkle en uke før det må vaskes, sier fagsjef Håkon Lindahl i Fremtiden i våre hender.

Tørk, tørk, tørk

Han mener at vi nordmenn vasker klær for ofte, og at i vi i langt større grad kunne luftet klærne etter bruk fremfor å vaske dem.

Også forsker Ingun Grimstad Klepp ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus, tar til orde for å lufte spesielt ull.

Slenger du håndklær i en haug etter dusj, tørker de ikke. Tørk er helt avgjørende for å unngå bakterier. Foto: Anette Torjusen / NRK

Når det gjelder håndklær sier hun det er vanskelig å gi en konkret anbefaling fordi vi bruker håndklær forskjellig og det spørs hvor skitne vi er.

– Vasker eller dusjer du deg grundig i såpe og vann, så tørker du jo kun av vann på håndkleet. Tar du kun en lett dusj i vann, kan det bli mer skitt på håndkleet.

Ingun Grimstad Klepp understreker at du bør henge opp håndklær og glatte dem ut etter bruk hvis du vil unngå at de blir sure og lukter vond. Foto: Pressefoto

Det er viktig er å sørge for god tørk når de er fuktige. Bakerier elsker nemlig fukt, understreker hun.

Gå for tynne håndklær

– Det som kan være lurt å tenke på, er at tykke håndklær er vanskeligere å vaske og tørke. De holder også lenger på fuktighet og dermed blir det bakterievekst og sur lukt. Dessuten er de tyngre å ha med på trening i gymbagen til ungene, sier forskeren.

Bruk tynne håndklær, er forbruksforskerens råd. De tørker fort og tar ikke så stor plass i vaskemaskinen. Foto: Anette Torjusen / NRK

Det tar også lang tid å tørke et tykt håndkle på badet hvis det er høy luftfuktighet, forteller hun. I stedet anbefaler hun alle å gå til innkjøp av tynne dusjhåndklær.

– Jeg mener tykke håndklær er betydelig oppskrytt. Tynne bomulls-håndklær tørker lettere og holder ikke så godt på fuktighet som igjen gir bakterier og sur lukt. Sørg for å glatte dem ut når du henger dem opp til tørk etter bruk. Da blir de ikke så fort sure, noe som er et større problem enn at de er skitne.

– Er det urenslig å bruke håndklær flere ganger?

– Nei, det er ikke urenslig å bruke håndklær flere ganger. Senk skuldrene og få deg syltynne håndklær. De tar også mindre plass i vaskemaskinen. Er det sol, kan du også henge håndklærne ut etter dusj, er mine råd.