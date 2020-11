Dette kan sjefen kreve under koronatiden

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hovmester Margarita Betancor må bruke munnbind når hun serverer gjester på hotellet Amerikalinjen i Oslo.

– Det kan bli både varmt og klamt, så jeg tar det av og lufter litt i pausene, sier Betancor.

Ansatte på hotellet som har direkte kontakt med gjester, har brukt munnbind siden 21. august.

Fra tirsdag innføres det full skjenkestopp i Oslo.

– Vi ville skape en trygg ramme hvor gjestene og de ansatte føler seg trygge, sier hotelldirektør Wilhelm Hartwig. Foto: Sara Høines / NRK

Hotelldirektør Wilhelm Hartwig innrømmer at de møtte motstand fra de ansatte i starten.

– Noen følte at det var overdrevent, men vi klarte å etablere en forståelse om at dette er viktig, sier Hartwig.

Nå kan flere innføre lignende påbud for sine ansatte.

Siste beskjed fra myndighetene er å holde flest mulig på hjemmekontor.

De anbefaler også å innføre påbud om munnbind på steder der man ikke kan holde en meters avstand.

Vi har snakket med jusseksperter om fire problemstillinger i kjølvannet av de nye tiltakene.

1) Kan sjefen kreve at du kommer på jobb eller insistere på hjemmekontor?

Noen er bekymret for å gå på jobb fordi de er redde for å bli smittet, eller har noen i familien som er i en risikogruppe.

Andre vil dra på jobb fordi det er ukomfortabelt eller krevende å jobbe hjemmefra.

Uansett, er det opp til sjefen som har en såkalt «arbeidsgivers styringsrett», å bestemme om du må være fysisk til stede på jobb.

Du kan ikke selv bestemme at du skal ha hjemmekontor selv om det er praktisk mulig. Sjefen bestemmer. Foto: (illustrasjonsfoto) Patrick da Silva Saether / NRK

– Begrunnelsen må da være at det ikke er mulig å gjøre jobben hjemmefra, sier Gro Forsdal Helvik, advokat og partner i Deloitte.

Dette gjelder selvsagt yrker der man må være til stede fysisk for å kunne utføre jobben, som servitører eller folk som jobber i butikk. Verre er det når det kommer til kontorjobber.

– Her må man bruke skjønn og vurdere sammen hvilke oppgaver som ikke lar seg løse hjemmefra, sier Margrethe Meder, avdelingsdirektør ved NHOs advokattjenester.

På samme måte, må du også ha en god grunn hvis du ikke vil jobbe hjemmefra.

Noen kan ha plassmangel eller mye støy hjemme. Andre føler at kroppen visner eller har helsemessige årsaker som gjør det vanskelig.

– I slike tilfeller kan arbeidsgiver vurdere unntak, sier Meder.

2) Kan sjefen bestemme hvordan du skal komme deg til jobb?

Myndighetene råder oss til å unngå buss, trikk og tog på grunn av smittefare.

Sjefen har lov til å oppfordre de ansatte til å finne andre reisemåter, men de har ikke lov til å diktere hvordan de skal komme seg på jobb. Det sier juristene NRK har snakket med.

Hvis arbeidsgiver vil legge ned et forbud mot kollektivtransport, må de tilby alternative løsninger, mener Elin Spjelkavik, juridisk direktør i Virke.

Generelt anbefales at du unngår kollektivtransport så langt det lar seg gjøre. Foto: Tipser

3) Kan sjefen pålegge eller nekte deg å bruke munnbind?

Advokatfirmaet Deloitte har blitt kontaktet av arbeidsgivere som har vært usikre om de bør innføre munnbind på jobb.

– Det sitter langt inne hos mange, fordi det kan oppleves som et stort og påtrengende skritt for de ansatte, sier Helvik.

Hun tror at det blir mer vanlig med munnbind på jobb fremover.

Jobben bør ha gode og saklige grunner for å be de ansatte bruke munnbind. Det betyr også at arbeidstaker må ha en god grunn til å nekte.

– Man må jo også ta hensyn til andre ansatte som kanskje er i risikogrupper, sier Helvik.

Hvis man nekter å bruke munnbind, kan man i verste fall risikere å miste jobben, forklarer Helvik. Hun uttaler seg på generelt grunnlag og sier det varierer fra sak til sak.

Meder i NHO har ikke hørt om konflikter i Norge der ansatte har nektet å bruke munnbind eller hvor sjefer har nektet dem.

– Man kan finne løsninger ved å snakke sammen. Generelt kan jeg si at man bør følge myndighetens råd, sier hun.

4) Hva bør du gjøre hvis dere ikke blir enige?

Her er alle ekspertene helt enige. Hvis det oppstår konflikter, så må partene snakke sammen.

– NHOs inntrykk er at både arbeidsgivere og arbeidstakere har en genuin interesse for å følge reglene, sier Meder.

Hun anbefaler sjefer å inkludere de ansatte før de tar avgjørelser, og være tydelige når de gir beskjeder.

– Vi trenger et godt samarbeid for å sikre at vi kommer oss best mulig ut av krisen, sier Elin Spjelkavik i Virke.

Hun oppfordrer til en tett og god dialog og inkludere tillitsvalgte dersom de finnes i bedriften.

– Det er i slike situasjoner at man ser hvor viktig det er å være fagorganisert, sier LOs førstesekretær Julie Lødrup.