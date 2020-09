Kroppen visner på hjemmekontoret

– Forskningen viser at personer som sitter mye, og samtidig er lite fysisk aktive, har forhøyet risiko for uhelse og tidlig død, opplyser Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Stillesitting er helseskadelig

– Det er vist at åtte til ni timer stillesitting per dag og lite fysisk aktivitet er helseskadelig, understreker Granlund.

På hjemmekontoret bør du ta en runde i stua flere ganger daglig.

– Korte avbrekk fra stillesitting kan være bra for økt blodsirkulasjon, bedre regulering av blodsukker og bevegelse av muskler og ledd, oppfordrer Granlund.

Blant voksne er det vist at et par minutters regelmessige aktive avbrekk fra PC og annen langvarig stillesitting har positiv effekt på blodsukker- og insulinnivå.

– Dersom du sitter mye på hjemmekontoret kan du kompensere med å være fysisk aktiv 60-75 minutter hver dag, legger hun til.

Undersøkelser viser også at mange tror de sitter mindre stille enn de faktisk gjør.

– Siden vi er hjemme mister vi transporten til og fra jobb. Det er mye aktivitet for mange hver dag. Kanskje man kan ta seg en tur ut før man starter jobbingen, en kort luftetur i lunsjen, i en pause eller mot slutten av dagen, foreslår Granlund.

Bryt mønsteret

En mikropause gjør kanskje også at vi blir mer konsentrert, tror Linda Granlund. Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

– Fysisk aktivitet er det viktigste du gjør for helsa di, sier helse- og treningsterapeut Kristin Granum Rosebø.

En alarm som minner deg på at du skal reise deg kan funke for noen. For andre kan det bare være irriterende hvis den ringer midt i en konsentrert periode.

Bruk heller de naturlige pausene til å være aktiv:

Gå en runde når du henter kaffe

Rull litt på skuldrene på vei til toalettet

Ta telefonsamtaler gående

Les utskrifter stående

Ta gjerne lunsjpausen utendørs, du kvikner til av frisk luft. Rekker du en runde i nabolaget er det enda bedre.

– Bruk de pausene hvor du likevel letter på rumpa til å skape litt sirkulasjon. Bryt opp den posisjonen du sitter i og strekk ut hofte og knær, oppfordrer hun.

Det aller viktigste er å være tilstrekkelig fysisk aktivitet i løpet av dagen – gjerne en time.

– Vi er aktive vesen skapt for bevegelse, for å yte og bruke kroppen. Samtidig tåler vi stillesittende perioder gjennom dagen om vi bare er fysisk aktive nok på fritiden, forklarer hun.

De fleste tåler en periode hvor de sitter mer stille. Når det begynner å bli et halvt år, som situasjonen er for mange nå, er det viktig å bryte opp det stillesittende mønsteret.

– Nå er mange enda mer passive. De mistet gående transportetapper til og fra jobben, kantina og møterommet. Da ror jeg det er ekstra viktig med en kombinasjon av både noen brudd i lange stillesittende perioder og å være tilstrekkelig fysisk aktiv etter jobb, avslutter hun.