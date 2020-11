Sterk økning i koronasmitte: Disse yrkene er mest utsatt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Økningen i smitte skjer i alle aldersgrupper og alle fylker. Også importsmitten øker.

3073 ble registrert smittet forrige uke. Det vil si en økning på 79 prosent flere tilfeller av covid-19 sammenlignet med uken før, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

– De siste to ukene har vi sett en kraftig økning i smittede. Det er bekymringsfullt og utviklingen må følges nøye, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

En betydelig andel er smittet i utlandet.

FHI-SJEF: Line Vold er avdelingsdirektør i FHI. Foto: Lise Åserud / Lise Åserud

– Vi har en økning i tilfellene som sier de har blitt smittet i utlandet, og det landet som utpeker seg nå er Polen. 262 sier de er smittet i Polen. På samme måten som vi vil begrense smitte innenlands, så ønsker vi å begrense importsmitte, sier Vold.

To uker med 79 prosent økning

I ukesrapporten fra Folkehelseinstituttet kommer det frem at koronasmitten har økt med 79 prosent to uker på rad:

Uke 42: 941 registrert smittet

Uke 43: 1.718 registrert smittet

Uke 44: 3.073 registrert smittet

Dette er en betydelig smitteøkning i forhold til de foregående ukene. Flere og flere testes uke for uke. Forrige uke ble nesten 123.000 koronatestet, mot rundt 100.000 uka før.

Utsatt bartender-yrke

Folkehelseinstituttet har også laget en oversikt over smitten fordelt på yrke, og hvordan den har endret seg fra starten av pandemien til nå.

Fram til og med 17. juli var det blant helsepersonell som fysioterapeuter, tannleger, sykepleiere og leger 3,5 til 6,5 tilfeller per 1.000 yrkesaktive. Dette er opptil tre ganger mer enn i den øvrige befolkningen i yrkesaktiv alder. Blant taxisjåfører, bussjåfører og trikkeførere var det om lag samme økning.

KORONATEST: «Drive thru»-koronatest ved Aker legevakt i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

I perioden etter 18. juli og frem til 20. oktober er det derimot ansatte i serveringsbransjen, som bartendere og servitører, samt fly- og båtverter som har flest tilfeller av covid-19 smitte.

For bartendere har økningen gått fra litt over 2 per 1000 frem til 17. juli, til rundt 7 per 1000 nå.

Stor økning i Viken

Flest tilfeller ble meldt fra Viken, der det er mer enn en dobling med 870 tilfeller sist uke.

Det er fortsatt få som er alvorlig syke, men det er en stigende trend i nye pasienter innlagt på sykehus med covid-19 som hovedårsak siden sommeren.

Tallene som ble presentert i dag er altså for uke 44. Vi er nå i uke 45 og det er fortsatt en økende smittetrend i landet.

Norske myndigheter kaller det nå for bølge nummer to som rammer Norge, i likhet med resten av Europa.

Økningen fortsetter

Oslo har nå registrert det høyeste antallet koronasmittede noen gang. Det er registrert 161 nye smittetilfeller det siste døgnet.

Det er registrert 82 nye smittetilfeller i Bergen siste døgn, opplyser Bergen kommune på dagens pressekonferanse. Det er det høyeste antallet smittede målt hittil i pandemien i byen.

Assisterende helsedirektør, Espen Nakstad, forteller om smitterisiko forbundet med avstand til hverandre. Folk ved UiO blir spurt hva de tenker er en meters avstand. Du trenger javascript for å se video. Assisterende helsedirektør, Espen Nakstad, forteller om smitterisiko forbundet med avstand til hverandre. Folk ved UiO blir spurt hva de tenker er en meters avstand.

– Vi er svært bekymret over at vi har en ny rekord på én dag, sier byrådsleder Roger Valhammer.

I forrige uke strammet både de nasjonale myndighetene og flere av Norges største byer kraftig inn på koronatiltakene.

Nordmenn er bedt om ikke å ha mer enn fem gjester hjemme, og i hovedstaden er det blant annet påbudt å bruke munnbind innendørs på offentlige steder der meteren ikke kan opprettholdes.

Helsemyndighetene mener smitten skjer i egen husstand, ved private arrangementer, på jobb og universiteter.