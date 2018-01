Derfor blir ikke oppvasken ren

Hvordan vi stabler, skyller og rydder ut og inn av oppvaskmaskinen er et hett tema i hverdagen, men det kan faktisk ha mye å si for om oppvasken blir ren eller ikke.

Her er åtte tips til hvordan du lykkes med oppvasken:

1. Rengjør spylearmer

Spylearmer kan tette seg om filteret. Fjern også matrester og annet som ligger og sperrer. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Spylearmer kan tette seg hvis filteret i bunnen ikke sitter riktig. Da vil all skitt gå gjennom vaskepumpen og tette dysene i vaskearmene, forklarer Leif Eliassen Neksum i Electrolux.

Det kan gjøre at vaskearmene ikke roterer og vaskeresultatet blir dårligere.

– Vaskearmene kan tas av og skylles under rennende vann. Den nederste vaskearmen er bare å trekke opp med et rykk, men den midterste er en litt større operasjon. Her kan man gå løs med en spiss gjenstand, nål eller lignende for å stikke inn i dysene og fjerne skitt og eventuelle riskorn som kan ha blokkert dysen.

2. Rens filter og sil

Ta ut sil og filter og bruk oppvaskbørsten for å fjerne skitt og belegg. Foto: Maria Elsness / NRK

– Vask bort det ekle belegget med oppvaskbørste i oppvaskkummen. Ta ut sil og filter og bruk oppvaskbørsten for å fjerne skitt og belegg. Kjør et program på 70 grader med oppvaskrens i ny og ne, sier Electrolux-eksperten.

Han sier du bør rense filter og sil så ofte som mulig, minst en gang i måneden eller når det ligger ting på filteret.

– Bør man vaske selve maskinen også?

– Det er avhengig av hvilke programmer man bruker. Jo høyere temperatur og lange sykluser man kjører, desto sjeldnere må man rengjøre maskinen. Kjører man mye kortprogrammer kan såperester og skitt bygge seg opp i slanger og avløp. Etter hvert kan det lukte inne i maskinen. Da må det kjøres en rens av maskinen.

3. Ikke stable for tett

Å stappe oppvaskmaskinen full er ingen god ide. Foto: Anette Torjusen / NRK

Nye oppvaskmaskiner som selges i dag skal i utgangspunktet vaske rent, men det betyr ikke at du kan overlate alt til maskinen.

Å stappe oppvaskmaskinen full er for eksempel ingen god ide.

– Ved stabling i maskinen er det viktig at for eksempel suppetallerkener og skjeer ikke ligger inntil hverandre. Da vil ikke vannet komme til og oppvasken blir ikke ren. Ikke stable for tett eller for fullt, sier Eliassen Neksum.

4. Bruk rett program

Still inn på riktig program, råder ekspertene. Foto: Anette Torjusen / NRK

Vær nøye når du skal velge program.

– Når oppvasken din er veldig skitten, bør du unngå å bruke kortprogram. Bruk program som vasker grundig, sier Eliassen Neksum.

Kontroller at maskinen fungerer korrekt i henhold til programmet du velger, anbefaler Malin Skaar i Orkla.

– Det vil si at den gir høy nok temperatur, fyller i og tapper ut vann på korrekt tidspunkt og så videre. Dersom inntaksvannet er kalkholdig, det vil si hardt vann, må pulverdoseringen økes utover det normale.

Skaar forteller at vannhardheten kan sjekkes hos ditt lokale vannverk.

5. Velg riktig dose

Doserer du riktig? Ved feil dosering risikerer du et dårligere resultat. Foto: Anette Torjusen / NRK

Feil dosering kan gjøre at du ikke får resultatet du ønsker.

Skaar har følgende doseringsråd til deg.

– Vi beregner to barneskjeer. Det vil si 20 milliliter vaskepulver til en oppvask når vannet er bløtt. Er inntaksvannet hardt, økes doseringen inntil 30 milliliter.

Du bør også sjekk vasketrykket, anbefaler hun.

– Er maskinen rundt ti til tolv år, eller vært mye i bruk, kan vasketrykket bli redusert.

Hvis bestikket eller glass i ytterkanten av kurven eller hjørner ikke blir like rent lenger, eller tørker dårligere enn resten av maskinen, er skylle- eller vasketrykket for lav.

6. Ikke skyll oppvasken

Skyller du før du setter inn? Det trenger du ikke, mener fagfolk NRK har snakket med. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Ikke forskyll det du skal vaske. Hvis det er sausrester og ting som gjør at det kan begynne å lukte i maskinen, kjør et skylleprogram om maskinene din har det. Det tar bort den verste skitten.

Han sier det er jobben til maskinen å skylle, og ofte skyller vi i varmt vann. Da risikerer man at proteiner brenner seg fast.

– Forskylling skal skje i temperaturer under førti grader. Om om du kjører autoprogram på oppvaskmaskinene vil den vaske med lave temperaturer siden den ikke finner noe skitt i vannet. Forskyller du er det viktig å kjøre vaskeprogrammer med høyere temptemperatur for å bli kvitt bakterier.

Flere eksperter tok til orde for ikke å skylde oppvasken da NRK skrev om skylling tidligere.

En av dem var seniorforsker Harald Throne-Holst ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han mener det er et godt råd ikke å skylle på forhånd.

– Dette er en god illustrasjon på problemet med bærekraftig forbruk. Noe som virker helt bagatellmessig for hver enkelt av oss, i dette tilfellet å skylle oppvasken i varmt vann før maskinvasken, får stor betydning for energiforbruket når flere tusen gjør det samme hver dag, sier han.

Blir oppvasken stående en stund i oppvaskmaskinen, har han følgende råd:

– Da bør du nok skylle den med kaldt vann og kanskje dra litt over med oppvaskbørsten før du setter den inn i maskinen.

7. Glansvask

Har glassene mistet glansen, kan du prøve å tilsette glansemiddel. Foto: Anette Torjusen / NRK

Er det krystallklare glasset blitt grått og matt?

Det kan skyldes at du ikke har brukt glansemiddel eller at glassene er slitt, dårligere eller har dårlig kvalitet, forklarer Eliassen Neksum.

– Ved bruk av glansemiddel i vanlig bløtt vann bør doseringen stilles på to milliliter. Har man hardt vann kan doseringen økes til seks millimeter. Glansemiddel brukes for en tørrere oppvask, forhindrer vannskjolder og gir ekstra glans, sier Malin Skaar.

8. Prøv pulver

Pulver gir det bedre vaskekraft, mener eksperten. Da kan du kanskje unngå at glassene dine har skitt igjen i seg. Foto: Maria Elsness / NRK

– Jeg anbefaler pulver fordi ved bruk av tabletter kan det være problematisk å kjøre kortprogrammer. Det er fordi tabletten bruker en stund til å løse seg opp, sier Electrolux-eksperten.

Pulver derimot løser seg raskt opp når det slippes ut og gir deg en bedre vaskekraft i lengre tid, forklarer han.

– Om du bruker tabletter, fyll skyllemiddel i tanken og bruk programmer som er tilpasset oppvasken du setter i maskinen. Om du bruker kortprogram, skal oppvasken være fersk. Det vil si at du spiser, laster maskinen og kjører oppvasken umiddelbart før det setter seg fast.

Oppvask som har stått over natten må behandles med programmer som er lengre og med høyere temperatur, forklarer han.