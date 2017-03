Mette Fagernes, seniorrådgiver ved avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

– Den vanligste tabben folk gjør er å bruke for kort tid på håndvasken. Går det for fort, får du ikke vasket hele hånden. Du bør bruke såpass lang tid at såpen får virket godt nok til at smuss blir skylt vekk, sier Mette Fagernes, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet, til NRK.

Hele vasken, fra du fukter håndflatene til du slår av vannet, bør ta 40–60 sekunder.

Tabbe nummer to er at å vaske mer på innsiden enn utsiden av hånda. At håndbaken glemmes. Det er heller ikke alle som husker at også håndleddet bør få seg en vask.

– Glemmer tomler og negler

Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø. Foto: UiT

Ørjan Olsvik er professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø. Han bekrefter at fingre og tomler er områder som ofte glemmes.

– Jeg har undervist renholdsarbeidere, tannlege – og medisinstudenter i smittevern. Da bruker vi en væske som heter UV-glow lotion til håndvasken. Den avgir farge og kan tydelig vise hvor de ikke har kommet godt nok til så det fremdeles er skittent, sier Olsvik.

Han forteller at dette kan overføres til vårt dagligliv. Stedene som går igjen er under neglene og neglebåndene, utsiden av håndflaten, mellom fingrene og tomlene.

HÅNDHYGIENE: Testen ved Universitetet i Tromsø består av å smøre hendene med UV-glow lotion. Etter en grundig håndvask skal alle rester av kremen være borte. Under UV-lys kan du sjekke hvor vellykket håndvasken var. På bildet er de hvite feltene på hendene fremdeles skitne. Foto: Ørjan Olsvik

– En annen feil folk gjør er ikke å ta av seg ringen. Det må gjøres om håndvasken skal bli bra nok. Får du ikke tatt av ringen kan du skyve på den og prøve å vaske under. Men dette blir heller ikke like bra som å ta ringen av, understreker Olsvik.

– Ikke ta på dodøra

Ifølge Mette Fagernes i Folkehelseinstituttet gjør mange også tabber på offentlig toalett. Skrur du av vannet med den hånden du akkurat har vasket er du like langt.

Og du låser vel ikke opp dodøra med den samme hånden du akkurat har vasket?

– Når du skal ut av et offentlig toalett bør du bruke papiret for å låse opp døra og trykke ned klinka. Bruk deretter albuen til å åpne døra. Og lukk den igjen med hælen, tipser Fagernes.

I hjemmet, der det kun er mikrober fra familien, behøver du ikke tenke på dette. Med mindre noen i familien er syke.

– Det er stor forskjell mellom mikroorganismer. Noen lever i minutter, andre i måneder, forteller Fagernes.

Men hun advarer mot at mange bakterier lever lenge på dørhåndtak.

– I perioder med mye norovirus, som nå, kan dørhåndtak bli en smittebombe. Vi vet at disse bakteriene lever lenge på dørhåndtak og at det er mange som ikke er så flinke til å vaske hender godt nok etter toalettbesøk.