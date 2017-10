Hvor ofte bør jeg dusje? Det er et spørsmål sjeflegen ved Lommelegen.no får ofte. Han mener vi dusjer altfor mye slik det er i dag.

– Hvis du ikke er synlig skitten må du ikke såpevaske huden. Da tørker du ut huden fullstendig, sier Brynjulf Barexstein til NRK.

– Skadelig for huden

Når han får dusjespørsmål er han tydelig på at det kun er tre steder som skal ha såpe når du dusjer.

Brynjulf Barexstein sier til NRK at det kun er tre steder på kroppen som trenger såpe. Foto: Lommelegen

– Det er mellom tærne, i skrittet og under armene. Folk har masse hudplager på grunn av hypping vasking med såpe, og vi trenger ikke å såpe inn hele kroppen, understreker han.

Er du gjennomsvett av svette eller er skitten, da bør du ta en dusj eller vaske deg.

– Men har du ikke trent eller er skitten, er det ingen grunn til å dusje daglig. Mennesker blir ikke skitne av seg selv bare ved å være til. Det er meningsløst å dusje hver dag, og det er direkte skadelig for huden.

Sjeflegen mener spesielt unge har en angst for kroppslukt.

– Det finnes ikke et menneske som lukter vondt midt på magen eller på høyre overarm. Ren hud lukter ikke. Hvis man dusjer hver dag med såpe, tørker man ut kroppens naturlige hudlag.

Det er ikke bra for huden å dusje deg inn med såpe, advarer ekspertene. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Anbefaler dusjolje

Tørr hud kan gjøre at du lettere utvikler andre hudplager som kløe og eksem, forklarer han.

– Man trenger absolutt ikke dusje hver dag. Jo eldre man blir, desto tørrere blir huden, sier hudlege ved Hudklinikken, Caroline Strandhagen.

Hudlege Caroline Strandhagen anbefaler deg å bruke dusjolje hvis du er veldig plaget med tørr hud. Foto: Hudklinikken

Hun sier det er viktig å bruke dusjolje for å fukte opp huden ved tørrhet eller hvis man dusjer ofte.

– Hvis du har veldig tørr hud eller eksemplager, bør man heller ikke bruke såpe i underlivet eller under armene. Dusjolje rengjør huden like bra.

Er du veldig plaget, bør du smøre deg med krem.

– Jeg anbefaler videre at man bruker fet fuktighetskrem etter dusjing, for å fukte opp huden ytterligere ved tørr hud. Dette er viktig for å unngå å utvikle eksem, forklarer hudspesialisten.