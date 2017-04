De fleste nordmenn er gjennom barnevaksinasjonsprogrammet vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Men alle voksne bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene hvert tiende år.

– Selv om reisen ikke nødvendigvis vil øke risikoen for disse sykdommene, er det lurt å oppdatere disse vaksinene. Selv om du bare skal en uke til Italia, sier overlege Tone Bruun ved Folkehelseinstituttet til NRK.

Flere meslingutbrudd i Europa

Meslinger er så godt som utryddet i Norge, men ikke alle andre steder i verden. Bare i januar ble det rapportert om 500 tilfeller i Europa. Hittil i år har det vært spesielt mange tilfeller i Romania og Italia.

Alle som ikke tidligere er vaksinert mot meslinger, kusma og røde hunder eller har hatt disse sykdommene, bør derfor vaksinere seg.

– Småbarnsforeldre som planlegger å reise utenlands bør følge med på hvilke land som har utbrudd, og sørge for vaksine før avreise, sier lege Gunnar Hasle, som driver Reiseklinikken.

Lege Gunnar Hasle ved Reiseklinikken. Foto: MDG

I Norge tilbys alle barn den såkalte MMR-vaksinen. Den beskytter mot meslinger, kusma og røde hunder. Den gis ved 15 måneders alder, med påfyll i 11-årsalderen.

– Hvis du skal reise med små barn til land hvor det er meslingutbrudd, kan det være lurt å vaksinere tidligere enn ved 15 måneder, sier Hasle til NRK.

Ifølge Verdens helseorganisasjon kan man gi meslingvaksine helt ned til seks måneders alder. Men det vil ikke regnes som en tellende vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Man må derfor fylle på med en ny dose når barnet er 15-måneder.

Start i god tid

Gulfebervaksine er påbudt i flere land i Afrika og Sør-Amerika. Enkelte land kan kreve dokumentasjon på gulfebervaksinasjon ved innreise. Skal du reise i Asia, Afrika, Latin-Amerika, Stillehavsøyene og deler av det tidligere Øst-Europa, anbefales å ha vaksine mot hepatitt A.

Hvilke vaksiner du trenger avhenger med andre ord av hvor du skal reise, hvor du skal bo, hvor lenge du skal være på ferie og hva du skal gjøre i landet du ferierer i.

– For å få best mulig virkning av vaksinene bør du uansett starte med vaksinasjon i god tid før avreise, sier Bruun ved Folkehelseinstituttet.

– For de fleste vaksinene tar det minst en til to uker før beskyttelsen inntrer, og noen vaksiner må gis to eller flere ganger for å få full virkning, sier Hasle ved Reiseklinikken.

De fleste nordmenn som har fått vaksiner, har et vaksinasjonskort. Alle som er født etter 1995 kan finne ut hvilke vaksiner de har tatt på Mine vaksiner.

Lurer du på hvilke vaksiner du skal ta? Sjekk Folkehelseinstituttets nettsider.