Denne sykdommen har de fleste hatt – ofte uten å vite det

– Det som er så spesielt med fjerde barnesykdom er at barnet går fra å være helt frisk til å plutselig få veldig høy feber. Barnet får gjerne over 40 i feber i løpet av et par timer, sier Karin Rønning, overlege ved Folkehelseinstituttet, til NRK.

Karin Rønning, overlege ved Folkehelseinstituttet. Foto: Folkehelseinstituttet

Hun forteller at fjerde barnesykdom er en ufarlig virussykdom.

– Feberen varer i tre dager og når den går over dukker det opp et spredt utslett på kroppen. Barna får ikke utslett i ansiktet, og sjelden andre symptomer, sier Rønning.

Det tar mellom fem og 15 dager fra barnet blir smittet til sykdommen bryter ut.

UTSLETT PÅ OVERKROPPEN: – Utslettet er svakt og ikke vesentlig hevet i forhold til huden rundt, og gir ikke blemmer og vanligvis ikke kløe, forteller barnelege Anette Resch. Foto: User Burzagli / Wikimedia Commons

– Oppsøk lege ved utslett i ansiktet

Annette Resch ved Doktor Barnegod forteller at feberen som regel synker raskt før utslettet bryter ut.

Annette Resch, barnelege ved Doktor Barnegod. Foto: Privat

– Utslettet består av små lyserøde prikker. Utslettet er svakt og ikke vesentlig hevet i forhold til huden rundt, og gir ikke blemmer og vanligvis ikke kløe. Prikkene kan ligne på det barn får ved røde hunder, sier barnelegen.

Ifølge overlege Karin Rønning kan utslettet også se ut som det barn får ved meslinger.

– Hvis barnet får utslett i ansiktet bør lege oppsøkes. Det bør tas prøver for å utelukke at barnet ikke har fått røde hunder eller meslinger. Meslinger kan være en veldig farlig sykdom som må bli diagnostisert, understreker overlegen.

– Kan gi feberkramper

Barnelege Annette Resch forteller at barnets allmenntilstand stort sett er god ved tredagersfeber, men at du bør passer på at barnet får i seg nok drikke.

– Du kan eventuelt gi smertestillende for å dempe ubehaget med feberen, råder Resch.

For enkelte kan den raskt stigende feberen forårsake feberkramper.

STARTER MED FEBER: Fjerde barnesykdom gir raskt stigende feber, gjerne over 40 i løpet av et par timer. Da er det viktig at barnet får i seg nok væske. Illustrasjonsfoto. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Mest utbredt om våren

Barnelege Annette Resch forteller at fjerde barnesykdom forekommer hele året, men hennes opplevelse er at det har vært en økning av sykdomstilfeller den siste tiden. Ifølge Folkehelseinstituttet er sykdommen mest utbredt om våren, men de har ingen overvåkning av sykdommen siden det ikke vaksine mot den.

– Vi har derfor ingen tall på antall tilfeller av fjerde barnesykdom, men sykdommen kan opptre som utbrudd i en barnehage, sier Rønning i Folkehelseinstituttet.

Av den voksne befolkning har 95 prosent hatt sykdommen og er dermed immune.

– Fjerde barnesykdom er veldig smittsomt i småbarnsalderen og de aller fleste som får den er under tre år. Sykdommen er veldig sjelden hos voksne fordi nesten alle er immune.