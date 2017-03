Massevaksinasjon etter gulfeberutbrudd i Brasil

I tillegg til de 113 blir ytterligere 104 døde sjekket for gulfebersmitte. Utbruddet av sykdommen, som smitter via mygg, er uvanlig stort.

Ingen av de brasilianske dødsfallene har vært i Rio, men nabostatene Minas Gerais, Espírito Santo og São Paulo er berørt. Målet for Rio er "å utvide strategien med vaksinasjon som forebyggende tiltak", skriver helsemyndighetene i en uttalelse lørdag. Til sammen skal 12 millioner doser med vaksine vært satt innen utgangen av året.

Brasils sentrale helsemyndigheter har så langt registrert 352 sikre tilfeller av gulfeber i år, mens ytterligere 915 sykdomstilfeller er under utredning for å avgjøre hva de skyldes.

Røde Kors advarte i mai i fjor mot at gulfeber kan bli en global helsekrise. Verdens helseorganisasjon (WHO) satte i august i gang en kriseoffensiv mot sykdommen i Afrika, etter at utbrudd i Kongo og Angola hadde tatt livet av 400 mennesker.

Gulfeberviruset spres med myggarten Aedes aegypti, den samme som sprer zikaviruset, som knyttes til underutviklet hjerne hos fostre. Vaksinen mot gulfeber gir nesten 100 prosent beskyttelse og er relativt billig.