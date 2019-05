Vinnere i kursiv, lista oppdateres fortløpende.

Beste programleder:

Else om: selvmord - Else kåss Furuseth (Teddy TV for Discovery Norway)

Det jeg ikke fikk sagt - Solveig Kloppen - (TV Wonder for TV 2)

VM sjakk - Line Andersen (NRK for NRK)

På tur med Dag Otto - Kristian Ødegård og Dag Otto Lauritzen (Seefood TV for TV 2)

Nytt på Nytt - Bård Tufte Johansen ( NRK for NRK)

Dagsrevyen - Yama Wolasmal (NRK for NRK)

Årets TV-øyeblikk:

Det jeg ikke fikk sagt (TV wonder for TV2)

Charterfeber (Rakett for nordic entertainment group)

Bitch hør her, Ex on the beach (Rubicon for Discovery Norway)

Flua i Nytt på Nytt (NRK for NRK)

Beste underholdningsprogram:

Truls àla Hellstrøm (Plan B TV for TV2)

Skal vi Danse (Monster for TV 2)

På tur med Dag-Otto Seefood TV for TV 2)

Stjernekamp (Monster for NRK)

Beste konkurransedrevne reality:

71 Grader Nord ( Nordisk Film og TV for Discovery Norway)

Alt for Norge ( Monster for Discovery Norway)

Farmen ( Strix for TV 2)

Sommerhytta ( Strix for TV 2)

Beste reality:

Gift ved første blikk (Rakett TV for Discovery Norway

Tjukken & Lillemor (Plan B TV for TV 2)

Jorden Rundt på 6 steg (Nexico for NRK)

I lomma på Silje (Rubicon for Norway Entertainment)

Beste Dokusåpe:

Team Ingebrigtsen (Zacapa for NRK)

Reindrømmen ( F(x) Produksjoner for NRK)

Værdal´n Karsk & Base ( Ekkofilm for Discovery Norway)

113 (NRK for NRK)

Beste dramaserie:

Kielergata (Anagram Norge for TV 2)

Lykkeland (Maipo film for NRK)

17 ( NRK for NRK)

Unge lovende (Monster for NRK)

Beste humorprogram:

Best før ( Seefood TV for TV 2)

Parterapi ( Seefood TV for NRK)

Hvite gutter (Feelgood SFTV for Discovery Norway)

Magnus (Viafilm og NRK for NRK)

Beste barne- eller ungdomsprogram:

ZombieLars (Tordenfilm med NRK Super for NRK)

Helsesista ( Mastiff for TV 2)

Villa Mekk ( NRK for NRK)

Lik meg (NRK for NRK)

Beste livsstilsprogram:

Folkeopplysningen (Teddy TV for NRK)

Lisenskontrolløren og livet (NRK for NRK)

Superhundene (Monster for NRK)

Eventyrlig oppussing (TMM Produksjon for Nordic Entertainment Group)

Beste nyhets-, sports- eller aktualitetsprogram:

Korrespondentene (Screen Story for TV 2)

Else om: selvmord (Teddy TV for TV2)

Åsted Norge (Mastiff for TV 2)

URIX: Grenseløs - Klimaarven (NRK for NRK)

Beste TV-dokumentar:

Når knoklene blir til gelé (Norsk fjernsyn for VGTV)

Hatets vugge (UPNorth film for NRK)

Daniel og Simen (Hulias Film for NRK)

Brennpunkt: En søsters kamp (NRK for NRK)

Beste dokumentarserie:

Uro (Pandora Film AS for NRK)

Helene sjekker inn (NRK for NRK)

Overleverne (NRK for NRK)

Sinnssykt (NRK for NRK)

Beste skuespiller:

Lykkeland - Anne Regine Ellingsæter (Maipo Film, NRK)

Parterapi - Kevin Vågenes (Seefood TV for NRK)

Kielergata (Thorbjørn Harr (Anagram Norge for TV2)

Lykkeland - Pia Tjelta (Maipo Film for NRK)

17 - Mohammed Aden Ali (NRK for NRK)

Lovleg - Kristine Ryssdalsnes Horvli (Rubicon TV for NRK)

Årets deltager:

Melina Johnsen - Ex on the beach (Rubicon for Discovery Norge)

Svein Rosseland og Mona Tømran - Ja vil elsker camping (Rakett TV for Discovery Norge)

Joakim Mäkiperä og Sara Hansson Ishqair - Gift ved første blikk (Rakett TV for Discovery Norge)

Andreas - Superhundene (NRK for NRK)

Årets nyskaping:

Kongen av Gulset (Spark for NRK)

Villmark uten voksne (Novemberfilm for TV2)

Else om: selvmord (Teddy TV for Discovery Norway)

I lomma på Silje (Rubicon TV for Nordic Entertainment Group)

Publikumsprisen:

Jørgine Vasstrand

Lars Monsen

Solveig Kloppen

Bård Tufte Johansen

Silje Sandmæl

Vegard Harm og Morten Hegseth

Kevin Vågenes

Else Kåss Furuseth

Nicolay Ramm

Linn Skåber

Svein Østvik

Anne Lindmo