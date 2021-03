– Det foregår utrolig mye bra innenfor norsk arkitektur og design som vi ønsker å løfte frem. Her er det mye å bli inspirert av og lære av, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i stiftelsen Design og arkitektur Norge (DOGA).

Kristian Augusts gate 13 er en av tre kandidater som i år er blitt plukket ut og tildelt DOGAs hedersmerke. Kontorbygget i Oslo er renovert med brukte materialer fra ulike deler av landet: Betongdekker fra regjeringsbygget R4, gitterplater fra Tøyenbadet og fasadeplater fra et renoveringsprosjekt i Trondheim.

De andre vinnerne av Hedersmerket for god design og arkitektur, er nettbrettet Remarkable 2 og studentbyen Moholt 50|50 i Trondheim.

– Årets vinnere av Hedersmerket er forbilder som viser hvordan design- og arkitekturfagene skaper verdier og bidrar til å løse store og sammensatte utfordringer, forteller Hjemdal.

Næringsminister Iselin Nybø mener årets vinnere og nominerte gir et spennende innblikk av hva Norge skal leve av fremover.

– Her har vi løsninger som virkelig treffer brukeren. Fra byrom som føles varme og inkluderende, til digitale tjenester som gjør livet enklere for folk. Alle prosjektene viser hva som er mulig å få til når ulike fagmiljøer går sammen for å finne de beste løsningene for fremtiden, sier Nybø.

Årets vinnere av Hedersmerket:

Remarkable 2

Papir-nettbrettet reMarkable 2. Foto: Susann Daljord Foto: Susann Daljord

Utforming: Remarkable

Remarkable Hva: Et digitalt skrivebrett som spesialiserer seg på en så nøyaktig gjengivelse og følelse av papir som mulig. Designet for fokus uten avbrytelser.

– Papir har eksistert i 2000 år som teknologi. Så hvis vi kan ta det papir representerer og løfte det digitalt, tror jeg vi kan bidra til at folk tenker bedre, sier Mats Herding Solberg i Remarkable.

Fra juryens uttalelse:

«Remarkable 2 er et gjennomdesignet teknologiprodukt med en usedvanlig varm og menneskelig utstråling. Dette er et norsk eksportprodukt som har selvtillit til å konkurrere med verdens teknologigiganter, på sine helt egne premisser».

Moholt 50|50

Studentbyen Moholt i Trondheim. Foto: Juan Carlos Ayala Foto: MDH Arkitekter Foto: Frode Vigtil / Studensamskipnaden i Trondheim

Utforming: Byggherre: Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit). Arkitekt: MDH Arkitekter

Byggherre: Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit). Arkitekt: MDH Arkitekter Hva: Prosjekt som vil etablere en ny standard for bærekraftige studentboliger. Fokus på ren energi, bærekraftig materialbruk – og design som fremmer fellesskap.

– Fordelene ved å bygge med massiv tre er reduksjon av klimautslipp og redusert byggetid. Og fordi tre er lettere enn betong kan man bygge på andre typer masser, sier Arvid Eriksen Skjervik i Sit.

Fra juryens uttalelse:

«Miljø og sosial bærekraft har vært sentrale drivere som har påvirket prosjektet helt ned på detaljnivå. Fremfor alt har Moholt 50|50 satt en ny standard når det gjelder bygging i massivtre i Norge – og vist at det er et konkurransedyktig, ja til og med foretrukket, alternativ til stål og betong.»

Kristian Augusts gate 13

Det renoverte kontorbygget KA 13 ligger sentralt midt i Oslo. Foto: Kyrre Sundal / www.kyrresundal.no / @kyrresu Foto: Kyrre Sundal / www.kyrresundal.no / @kyrresu Foto: Kyrre Sundal

Utforming: Byggherre: Entra og Spaces (leietaker). Arkitekt: Mad arkitekter. Interiørarkitekt: Scenario Interiørarkitekter MNIL. Landskapsarkitekter: Asplan Viak AS.

Byggherre: Entra og Spaces (leietaker). Arkitekt: Mad arkitekter. Interiørarkitekt: Scenario Interiørarkitekter MNIL. Landskapsarkitekter: Asplan Viak AS. Hva: Kontorbygget er bevart og satt i stand utelukkende med gjenbrukte materialer. Markerer skiftet til en grønnere og mer sirkulær byggebransje.

– Svaret på hva man skal gjøre med en stabel brukte bygningsmaterialer, ligger et sted mellom materialene og arkitektur og design, sier Åshild W. Bjørvik i Mad Oslo.

Fra juryens uttalelse:

«Vi trenger slike banebrytende prosjekter. Vi er ikke i tvil om at dette prosjektet har potensial til å endre bransjen. Nå gjenstår den kanskje viktigste jobben: nemlig å dele kunnskapen og erfaringen som er gjort. Vi gleder oss til å se tilbake på Kristian August gate 13 som prosjektet som for alvor markerte skiftet til en grønnere og mer sirkulær byggebransje».

De andre kandidatene som var nominert til Hedersmerket:

Being Buoyant

Foto: Jonas Carlsen

Utforming: Gard Hagen og Jonas Kolstad Carlsen. Master i design, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, 2019.

Gard Hagen og Jonas Kolstad Carlsen. Master i design, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, 2019. Hva: En innovativ krabbe- og hummerteine som bekjemper spøkelsesfiske og forsøpling ved at den flyter opp til overflaten om den ikke dras opp i tide.

Deichmann Bjørvika

Foto: Einar Aslaksen

Utforming: Byggherre: Kultur- og idrettsbygg Oslo. Arkitekt: LundHagem, Atelier Oslo. Interiørarkitekt: Scenario Interiørarkitekter MNIL. Designbyrå Anti.

Byggherre: Kultur- og idrettsbygg Oslo. Arkitekt: LundHagem, Atelier Oslo. Interiørarkitekt: Scenario Interiørarkitekter MNIL. Designbyrå Anti. Hva: Oslos nye hovedbibliotek og et bilde på fremtidens bibliotek som byr på mer enn bare bøker.

The Collection of Tomorrow

Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen

Utforming: Bergans of Norway

Bergans of Norway Hva: Nedbrytbar sekk laget av det fibermaterialet Spinnova – med en sirkulær forretningsmodell.

Byantikvarens laboratorium

Foto: Trond Isaksen

Utforming: Byggherre: Pallas og Byantikvaren i Bergen. Arkitekt: Arkitektstudio Elfrida Bull Bene.

Byggherre: Pallas og Byantikvaren i Bergen. Arkitekt: Arkitektstudio Elfrida Bull Bene. Hva: Tre falleferdige hus i Bergens eldste bykjerne er omgjort til nye kontorer for Byantikvaren.

Slidedrain

Foto: Henning Patricksson / SLIDEDRAIN

Utforming: Henning Patricksson og Stian Kvaran Bongard. MSc NTNUs Entreprenørskole 2020.

Henning Patricksson og Stian Kvaran Bongard. MSc NTNUs Entreprenørskole 2020. Hva: Sluk som forhindrer vannskader, som årlig koster samfunnet 300 millioner kroner.

A future in ruins

Foto: Sindre Kartvedt

Utforming: Sindre Kartvedt. Master i arkitektur, Bergen Arkitekthøgskole, 2020.

Sindre Kartvedt. Master i arkitektur, Bergen Arkitekthøgskole, 2020. Hva: Ser på muligheten for hvordan et nedlagt bølgekraftverk kan gjenoppstå som et senter for fornybar energi.

Hjemlevering med Kolonial.no

Foto: Andreas Kleiberg

Utforming: Kolonial.no

Kolonial.no Hva: En hjemleveringstjeneste som utfordrer de etablerte matvarekjedene.

Nygaardsplassen

Foto: Kyrre Sundal / www.kyrresundal.no

Utforming: Byggherre: Cityplan. Arkitekt: Mad arkitekter. Landskapsarkitekt: COWI

Byggherre: Cityplan. Arkitekt: Mad arkitekter. Landskapsarkitekt: COWI Hva: Bruken av klassisk byggeskikk for å gjenopplive Fredrikstads 'døde plass'.

